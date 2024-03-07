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蘇丹內戰近11個月 聯合國警告：正引發最嚴重的饑荒

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
聯合國世界糧食計劃署示警，蘇丹戰爭有可能引發世上最嚴重的飢餓危機。（示意圖。Photo by Rita Willaert on Flickr under C.C. License）
聯合國世界糧食計劃署示警，蘇丹戰爭有可能引發世上最嚴重的飢餓危機。（示意圖。Photo by Rita Willaert on Flickr under C.C. License）

「蘇丹戰爭正引發世界上最嚴重的饑荒危機！」聯合國警告，超過2500萬人將陷入糧食不安全的狀況，超過9成人口面臨「緊急狀況」的飢餓。該國戰爭肇因於政府軍與軍事軍團的衝突，已造成數萬人死亡，經濟也飽受衝擊。

最嚴重的饑荒

CNN》報導，世界糧食計劃署示警，蘇丹爆發將內戰至今近11個月，「有可能引發世上最嚴重的飢餓危機」。該署強調，因為戰爭雙方的暴力行為，該國九成的民眾都面臨「緊急程度」的飢餓。

蘇丹內戰自去年4月爆發，因軍政府的「武裝部隊」和武裝部隊「快速支援部隊」爆發衝突，導致許多基礎建設與民宅遭到破壞，大量民眾也被迫逃往其他鄰近國家。戰火延燒至今，甚至阻礙了各國人道救援的狀況。

糧食計劃署表示，目前正在努力滿足蘇丹巨大的糧食需求，人道救援自8月開始從查德運送物資到蘇丹，已有超過100萬人獲得糧食援助。但因為戰爭因素，蘇丹當局撤銷了跨境援助車隊的許可，使得援助計劃被迫停止。

3億美金缺口

世界糧食計畫署》報導，蘇丹戰爭衝突造成數千個家庭流離失所，影響到蘇丹、南蘇丹與查德等國，目前從蘇丹逃離到其他國家的難民持續增加，大多數都處於飢餓，也缺乏資源。

除了難民危機，農耕季節中斷及交戰雙方損毀的土地，更使得資源不足的狀況雪上加霜。隨著蘇丹、南蘇丹和查德的糧食和營養需求飆升，糧食計畫署估計，在未來六個月內，援助行動面臨近3億美元的資金缺口。

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南蘇丹 戰爭 難民

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