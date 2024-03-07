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澤倫斯基於敖德薩會晤希臘總理之際 俄軍襲擊當地釀5死挨批瘋了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）與到訪的希臘總理米佐塔基斯（圖左）6日在敖德薩會晤。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）與到訪的希臘總理米佐塔基斯（圖左）6日在敖德薩會晤。美聯社

烏克蘭黑海港口城市敖德薩6日遭一枚俄羅斯飛彈襲擊並發生爆炸，落點正在接載烏克蘭總統澤倫斯基和到訪的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的車隊500公尺之外。兩人沒有受傷，但烏克蘭海軍指事件造成5人死亡，另有多人受傷。

BBC報導，俄羅斯國防部證實，對敖德薩的烏克蘭海軍機庫進行精確飛彈打擊，指烏軍在機庫為使用無人艇作戰做準備。

事發之際，烏克蘭總統澤倫斯基正在敖德薩，與到訪的希臘總理米佐塔基斯舉行會談，討論如何進一步擴大黑海的安全空間等問題，並視察日前遭俄軍襲擊的建築。

澤倫斯基批評，俄軍毫不在乎當地平民甚至外國政要的生命，稱莫斯科「要麼瘋了，要麼他們無法控制恐怖分子軍隊的行為」，並補充說此次襲擊造成死傷，但未透露確切數字。

米佐塔基斯在聯合記者會上表示，「我們聽到附近發生警報聲和爆炸聲，我們沒有時間前往避難所。這是一次非常深刻的經歷，在報紙上閱讀有關戰爭的資訊，跟親耳所聞及所見相當不同。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩在社群媒體上發文，譴責領導人訪問期間「針對敖德薩的卑鄙襲擊」。

俄羅斯無人機2日襲擊敖德薩一棟公寓大樓後，造成至少12人死亡，其中包括5名孩童，含2名不到1歲的嬰兒。

米佐塔基斯向澤倫斯基說，「我在這裡反映了整個自由世界對你們人民的尊重，並強調了希臘與你們同在的承諾。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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