加強先進軍事技術合作 日擬更積極進AUKUS

日本駐澳洲大使館官員六日說，日本有興趣與美國、澳洲和英國討論在先進軍事技術方面的合作，這表明東京可能會更積極參與「澳英美三方安全夥伴關係」（ＡＵＫＵＳ）。

日本駐澳洲大使館官員告訴法新社，政府支持澳英美三方安全夥伴關係在印太地區的努力，並正在研究如何深化合作。

他們還說，日本知道澳洲、英國和美國之間討論了人工智慧和水下能力等一系列議題。

日本大使館在聲明中說：「日本對先進能力領域技術合作的可能性感到興趣，因此將繼續加強與澳洲、美國和英國的合作，以實現自由開放的印太地區。」

澳英美三方安全夥伴關係於二○二一年成立，主要目標有二，所謂第一支柱是提供澳洲一支核動力攻擊潛艦艦隊，第二支柱是聚焦發展先進作戰能力，如人工智慧、水下無人載具以及極音速和電子戰技術。