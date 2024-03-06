東盟澳洲呼籲南海和平 北京提「棋子說」

（德國之聲中文網）繼北京和菲律賓最近在爭議海域出現緊張局勢後，東南亞國家聯盟（ASEAN）10個成員國和澳大利亞的領導人周三（3月6日）發表了一份聯合聲明，反對可能危及南中國海和平的行動。

“我們認識到南中國海成為和平、穩定和繁榮之海的益處。我們鼓勵所有國家避免采取任何危及該地區和平、安全與穩定的單方面行動。”這些國家在該聯合聲明中說，同時呼籲在印太地區建立 “基於規則”的秩序。

中國外交部發言人回應說：“我們將繼續致力於通過對話協商同有關當事國妥善管控分歧，同東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》。”

南中國海緊張局勢升級

本周早些時候，中國在南沙群島的船只被指控追擊菲律賓船只，該貿易走廊的緊張局勢升級。

周一峰會開始時，菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）要求中國政府 “停止騷擾我們”。第二天，菲律賓召見了中國駐菲律賓副大使，指責中國對菲律賓軍隊的補給任務采取 “咄咄逼人的行動”。

菲律賓海岸警衛隊稱，中國船只分別卷入兩起船只碰撞事件，其中一艘補給船被水炮擊中。

中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。南中國海是每年超過3萬億美元商業航運的通道。除了中國外，菲律賓、越南、印尼、文萊、馬來西亞和台灣也都該海域有主權主張。

這一爭端目前仍是該地區的一個重大安全挑戰，給澳大利亞與東盟十國集團為期三天的峰會蒙上了陰影。

中國稱菲律賓是美國的 “棋子”

中國和菲律賓之間的緊張局勢也威脅著中美關系。由於北京對台灣的侵擾，中美關系本已經岌岌可危。

馬尼拉和華盛頓之間於1951年簽訂的共同防御條約規定，任何一方的遭到“武裝進攻”時，雙方將進行協商，采取行動“對付共同的危險”。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）周三表示，南中國海撞船事件不足以成為援引該條約的理由，但他對這些事件表示了 “極大的震驚”。

與此同時，中國指責美國把菲律賓當作 “棋子”。外交部發言人毛寧在例行記者會上說：“中方奉勸美方不要將菲律賓作為棋子攪亂南海地區局勢，菲方也不要任由美國擺布。”

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澳大利亞尋求 “緩解緊張局勢”

中國在海上日益咄咄逼人的行為是本周東盟峰會議程上的優先事項。該峰會於周一到周三在墨爾本舉行，以紀念澳大利亞成為東盟第一個外部伙伴50周年。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯在峰會上對記者說：“我非常擔心，整個澳大利亞也擔心南中國海出現任何不安全和不利於穩定的行為。我們需要確保在南中國海的活動能夠緩解任何緊張局勢，而不是令其加劇。”

堪培拉與華盛頓關系密切，對中國在該地區的行為越來越多地表達不滿。

（法新社、路透社）

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