岸田下月訪美 將於國會演說

日本首相岸田文雄預計四月訪問美國，除將在白宮會晤總統拜登，也受邀到美國國會兩院聯席會議發表演說。這將是繼已故首相安倍晉三後，時隔約九年再有日相於美國國會演講。日本內閣官房長官林芳正五日說，岸田訪美將深化日美合作，向世界展現兩國同盟堅固。

日媒共同社報導，岸田將以國賓身分訪美，欲進一步強化日美同盟，為印太地區和世界和平做出貢獻。另外，岸田為原爆地點廣島選出的國會議員，在投彈國美國的國會將就實現非核化世界釋出何種訊息亦受關注。

面對北韓尋求核武、中國大陸加強海上活動，岸田預料會宣傳防衛費用大增等強化防衛的措施與日美韓戰略合作的推進，並就俄烏、加薩局勢表明日方立場。岸田四月十日會見拜登並出席晚宴時，雙方將討論深化同盟以及在經濟安保、太空、網路和高科技領域加強合作等議題。

美國參眾兩院的共和黨、民主黨領袖四日聯合聲明，邀請岸田四月十一日發表演說，並說岸田這次來訪象徵兩國承諾致力於和平與繁榮，促進國際社會民主、安全與穩定。

共和黨籍眾議院議長強生聲明，邀請岸田是為未來合作建立基礎。參院民主黨領袖舒默則聲明，時值民主制度遭受全球各地威權政權威脅，美方向盟友展現支持更加重要。