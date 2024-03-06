法國會通過墮胎權入憲 全球首例

法國國會四日於凡爾賽宮召開兩院特別會議，以七八○票贊成、七十二票反對的壓倒性票數通過墮胎權入憲案，透過修改法國憲法第卅四條，明訂婦女的墮胎自由受到憲法保障，為世界各國首例。

湯森路透基金會旗下媒體平台Context報導，此舉為直接回應美國聯邦最高法院二○二二年決定推翻保障墮胎權的一九七三年「羅訴韋德案」。紐約時報報導亦指，該案被推翻驅使法國做出改變，數位法國國會議員曾多次提及該議題。

法國下議院國民議會議長布勞恩─皮維宣布最終票數後，議會大廳響起數分鐘的掌聲。總統馬克宏四日晚間透過社群媒體Ｘ祝賀，稱其為「法國驕傲，普世訊息」，並宣布八日婦女節將舉辦「入憲儀式」，開放民眾共同慶祝最新的自由保障入憲。

法國總理艾塔爾也在國會議員面前說，「我們正向所有婦女傳達訊息：妳的身體屬於妳，沒人有權代替妳掌控」。艾菲爾鐵塔前人權廣場的民眾施放煙火歡慶，鐵塔上出現「我的身體，我的選擇」慶祝字樣。

法國爭取墮胎權的運動在一九七一年受公眾矚目，當時三四三名婦女簽署女性主義者西蒙波娃撰寫的宣言，宣稱她們曾私下執行非法墮胎並敦促修法。四年後一位女性法國閣員維爾順利推行一項暫時法將墮胎除罪化。一九七○年代後，墮胎權在法國合法；正式入憲前歷經一年半的推動與立法程序。

華爾街日報引述英國民調機構「輿觀」調查，支持這次變革的法國人達六成六。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導則指，民調顯示支持者比率約八成五；反對者大多聚焦批評此舉的政治考量，認為馬克宏以支持墮胎權為名，拉抬自身左派色彩。

馬克宏在國民議會未掌握多數，推動任何改革法案都面臨阻礙。馬克宏政府一月改組後向右傾，加上去年有關年金改革與移民的爭議法條，令馬克宏所屬的「復興黨」黨內左派不安，這次墮胎權入憲將是左派樂見的「再平衡」做法。

除鞏固左派支持，ＢＢＣ稱馬克宏也藉此設下陷阱：歐盟將於六月舉行歐洲議會選舉，馬克宏希望墮胎案可凸顯復興黨與主要對手、曾角逐總統的瑪蘅．雷朋所屬的極右派有清楚區別；若右派議員反對修憲，就能將其扣上反動人士的標籤。

但保守陣營未上鉤，多數右派議員都支持該案。雷朋已說對墮胎權並無意見，「我們會投票支持寫入憲法」，但批評馬克宏透過立法博取政治分數。另有天主教團體批評，日前表決為「恐慌」的結果；羅案在美國被推翻，法國因而將不屬於自家的爭論帶進國內。