憂本土競爭力…新加坡外國簽證門檻提高 盼吸引最優秀人才

新加坡審查外國人工作簽證將更趨嚴格。新加坡政府宣佈，自明年起，當地企業申請進入當地工作的專業人士簽證薪資門檻，將從月薪5,000元新加坡幣(約台幣11.7萬元)，提高到5,600元(約台幣13萬元)，以利拉近本地與外國人士就業差距。

「就業准證」門檻拉高

據《路透社》報導，從明年1月開始，在當地工作的外國人月薪必須達5,600元新加坡幣才能取得一般核發給高薪專業人士的「就業准證」(Employment Pass)資格，金融業門檻則同樣提高到6,200元(約台幣14.5萬元)。

新加坡人力部表示，此舉是為了確保持有就業准證的人維持高品質，並維維護本地人獲得公平的競爭機會。

身為東南亞金融重鎮的新加坡，國內外國人力一直是棘手問題，因為當地民眾擔心就業機會受到影響。截至去年6月，在當地總共150萬名外國人力中，持有「就業准證」的外國人佔19多萬人，當地人口則為590萬人。

積極吸引外國人才

據《南華早報》報導，去年新加坡為外國人重新修改簽證規定，推出新的「頂級專才准證」(ONE)，並提高了其他簽證的薪資門檻，希望藉此吸引最優秀人才來到當地就業，截止今年1月1日止，已有4,200申請人已獲准。



新加坡人力部長陳詩龍表示，新加坡將持續吸引頂級人才以帶動經濟成長，並確保企業挖掘地方人力及公平對待本地人才。

除此之外，新加坡也提高退休年齡門檻以維持穩定的勞動人力，2026年起法定退休年齡將提高到64歲。雇主也被要求必須提供再就業機會，最高年齡限制為69歲，比原先的68歲提高了一歲。

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