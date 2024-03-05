熊本卯足全力迎接台積電！蓋車站、辦學校、備戰機車文化

台積電熊本廠開始營運，朝日新聞報導，日本從政府到企業、從交通到教育，全力為新湧入的外籍人士作好準備，熊本已逐漸展現出不同的風貌。

駕訓學校

位於熊本市北區的熊本駕訓學校五年前成立國際部門，至今提供七種講課語言，以前的外籍學生以越南和尼泊爾人為大宗，但兩年前台積電宣布在此區建廠之後，來自台灣的學生日益增加。

由於台積電熊本廠附近道路在交通尖峰時段塞車嚴重，熊本駕訓學校營運總裁Yoshiko Nagata透露，許多人已經開始諮詢機車駕照，機車在台灣是普遍可見的交通工具，而該校也計劃招募一名台灣員工。

新車站

台積電熊本一廠預計招聘1,700名員工。該公司去年8月在廠房附近的辦公樓開始了部分作業。預計到秋季還會有750名台積電員工和家屬前來。台積電熊本二廠則規劃2027年開始營運。

為了因應居民暴增，應菊陽町要求，JR豐肥線上、距三里木站僅1.3公里處將加設一座車站。

新學校

位於熊本市中央區的九州路德學院正在為國際學校小學部的裝修進行收尾工作，準備4月開幕。

路德學院校長松本充右表示，原先的計畫是在現有設施內招收初高中學生，但台積電擴建顯然將帶來許多外籍人士，及其年齡較小的孩子，所以路德學院在政府要求下，2022年12月決定開辦小學部，已開始招聘教師。

地價飛漲

台積電勢將推動住房需求大增，公寓和住宅都在趕建中。2月初，菊陽町附近小津鎮的山坡，蓋起三棟三層樓高的住宅。

根據負責公寓管理的明和房地產公司，工地周圍以前多半是稻田和農田。台積電公布建廠計畫後，開發商才開始搶奪此區房產。

明和菊陽町分公司負責人Kentaro Nishida說，有餐廳和廚房的單臥室新公寓，月租由以前的不到6萬日圓（約台幣12,800元），到現在至少上漲了1萬日圓（約台幣2,130元），「旺盛需求還將持續一段時間」。 未來還可能提供該區尚屬罕見、能開餐館的住商混合型大樓。

截至2023年夏季，小津商業區地價比一年前大漲30%，漲幅在日本各區當中居首，小津工業用地的漲幅則居第二。

吸引投資

根據九州經濟研究中心，到2030年，熊本新建半導體相關企業（包括台積電熊本二廠）將產生10.5兆日圓的經濟漣漪效應。

台積電對熊本本的影響已經顯現。一群台灣企業家去年末在市府官員和房仲人員隌同下，參觀市中心閑置的不動產。他們想打造一個銷售台灣食品和其他商品的「台灣城」。

台灣的御頂國際集團董事孫正強表示，想在熊本蓋購物中心。中信金控則已進軍熊本。中信金總理理陳佳文去年12月訪日，慶祝子公司東京之星銀行熊本分行在JR熊本站附近的新辦公大樓開幕。這是該銀行五年來的第一家新分行，也是神戶以西的唯一據點。東京之星銀行連在九州的福岡都未設辦事處。新分行四名員工有兩名是台灣人。

陳佳文說：「不僅台積電員工，建構其供應鏈的公司也會來這裡。我相信熊本未來10年內將有長足發展。」