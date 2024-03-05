聽新聞
test
0:00 / 0:00

反武力解決爭端 東協澳洲暗批陸

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

東南亞國協成員國及澳洲領袖四日起在墨爾本舉行特別峰會，中國大陸在南海日益強硬的姿態成為重要議題。根據法新社取得的東協澳洲聯合聲明草稿，與會領袖在會談期間將共同譴責在處理區域爭端上「使用武力」。

法新社四日報導，該聲明草稿未點名中國，但表明「我們追求一個主權和領土完整性受到尊重的區域」，力求以有尊嚴的對話而非武力威脅或動武來解決分歧。報導認為，此項口徑一致的批評可能惹惱中國。

南海領土爭端近來升溫，中國在菲律賓、越南等東協成員國亦聲索主權的地區展現威脅性。峰會東道主澳洲外交部長黃英賢說，各國須共負維護該地區和平、穩定和繁榮的責任，「我們面對動搖穩定、挑釁和脅迫的行為，包括在海空不安全的舉措及具爭議地物的軍事化」。

有其他東協成員國示警稱，中國須在該地區的經濟成長扮演角色，而成員國也不應捲入一切中國與美國之間的爭端。大馬總理安華說，「如果他們（指美國等國）對中國有意見，不應將其強加在我們身上」，並強調馬國對中國沒意見，有「恐中症」的是西方。

為期三天的峰會也預計聚焦經濟合作。菲律賓、澳洲等國希望讓自身經濟免於受中國報復影響。菲律賓外長馬納羅向法新社說，經濟韌性為確保安全和主權的關鍵部分，為此菲方期盼很快和歐盟展開正式的自貿協定談判。

雖然東協對南海問題的立場似乎大致確立，但預期會在閉門會談激烈討論加薩戰爭等敏感問題。法新社取得的共同聲明草稿中，可見各方對加薩衝突的意見有明顯出入，不利東協達成共識。

全球約四成穆斯林人口在東南亞，印尼、馬來西亞等東協要角是巴勒斯坦人在國際上的有力支持者。但另一方面，新加坡等其他東協成員國和以色列的外交和經濟連結較密切，也較不傾向引發爭端。

東協 澳洲

延伸閱讀

東協峰會談南海 菲律賓場邊籲大陸：不要再騷擾我們

不想被勢力左右 大馬首相：美、澳對大陸有意見 不該強加給馬來西亞

菲要中國停止騷擾 另尋與歐盟合作降低對中依賴

澳洲著眼東南亞安全 將擴大投資強化海上行動

相關新聞

海地首都暴動 黑幫攻破監獄

海地幫派襲擊首都太子港主要監獄，導致數以千計囚犯越獄，至少十二人喪生。幫派威脅要將總理亨利趕下台，政府三日宣布太子港所在...

反武力解決爭端 東協澳洲暗批陸

東南亞國協成員國及澳洲領袖四日起在墨爾本舉行特別峰會，中國大陸在南海日益強硬的姿態成為重要議題。根據法新社取得的東協澳洲...

籲北京當局改變做法 聯合國人權官員：大陸侵犯新疆、西藏基本權利

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國正侵犯新疆和西藏地區的基本權利，籲請北京當局改變做法

小馬可仕：若菲律賓在南海主權遭忽視 將對大陸發動反擊

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，儘管菲國與中國的緊張關係升高，仍將與中國合作，但...

東協峰會談南海 菲律賓場邊籲大陸：不要再騷擾我們

東協（ASEAN）的特別峰會週一（3月4日）起在澳洲墨爾本登場，南海主權爭議是主要關注焦點。菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）…

法國紀錄片揭露大陸海外秘密行動 佈局非洲遏西方援台

法國電視台昨晚首播紀錄片「中國：秘密行動」，揭露中國在海外佈局各種欺瞞和違法的隱秘精細行動；且為掐扼西方國家海軍在台海衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。