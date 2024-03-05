海地首都暴動 黑幫攻破監獄

海地幫派襲擊首都太子港主要監獄，導致數以千計囚犯越獄，至少十二人喪生。幫派威脅要將總理亨利趕下台，政府三日宣布太子港所在的西部省進入緊急狀態並實施宵禁，以平息暴動。

控制太子港八成區域的海地武裝幫派，二日夜間突襲首都太子港兩座主要監獄，ＢＢＣ報導，至少三千七百人乘機越獄。法新社記者前往其中一座監獄，目睹大約十多具遺體橫躺在監獄外。有些人身上有子彈或其他武器造成的傷口，監獄大門敞開，裡面幾乎空無一人。

海地黑幫勢力猖獗，二日攻破首都太子港國家監獄，導致囚犯逃出。（歐新社）

海地政府在聲明中表示，警方試圖阻止幫派對監獄及另一處在克瓦德布凱的設施發動襲擊，這些攻擊導致數名獄方人員和囚犯受傷。

自二月廿九日以來，尋求推翻總理亨利的幫派在太子港掀起暴力衝突，槍響頻傳，通訊受阻，多處警局遇襲，首都機場附近也傳槍響。海地八千警力，無法阻擋火力強大的幫派。

勢力龐大的幫派首腦、綽號「烤肉」的查利塞爾說，各武裝團體將齊心行動，「將總理亨利拉下台」。他警告太子港民眾別讓小孩出門上學，「以免因牽連受害」。

海地數十年來一直飽受貧困、暴力、政治不穩定和反覆發生的自然災害所苦，前總統摩依士二○二一年遇刺身亡後，全國進一步陷入混亂。反對者指控總理亨利先前宣示將舉辦選舉並在二月七日下台，卻一直藉故拖延。

亨利上周才出訪肯亞簽定協議，同意讓肯亞領導一項聯合國支持的維安任務，派警察至海地部署。

代理總理的財經部長薄派克三日宣布，為恢復秩序，西部省進入緊急狀態，三日至六日實施宵禁，時段為下午六時至次日清晨五時。兩項措施可延長實行。

美國駐海地大使館三日呼籲美國人「盡快」離開海地，法國駐海地大使館也已暫停簽證服務。