快訊

公公猝逝後首發聲...小S現身致意 握住記者的手這麼說

東岸商場爭議謝國樑細說從頭 過去OT、ROT「現在評選全送辦」

張洪量愛妻換肝仍不幸病逝 名醫陳肇隆親曝死因：非常罕見

拒絕武力解決爭端！東協、澳洲峰會擬聯合聲明 「這1點」恐惹惱大陸

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
馬來西亞首相安華（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）4日在墨爾本的東協特別峰會前舉行聯合記者會。美聯社
馬來西亞首相安華（左）與澳洲總理艾班尼斯（右）4日在墨爾本的東協特別峰會前舉行聯合記者會。美聯社

東南亞國協成員國及澳洲領袖4日起在墨爾本舉行特別峰會，中國大陸在南海日益強硬的姿態成為重要議題。根據法新社取得的東協-澳洲聯合聲明草稿，與會領袖在會談期間將共同譴責在處理區域爭端上「使用武力」。

法新社4日報導，該聲明草稿未點名中國，但表明「我們追求一個主權和領土完整性受到尊重的區域」，力求以有尊嚴的對話而非武力威脅或動武來解決分歧。報導認為，此項口徑一致的批評可能惹惱中國。

南海領土爭端近來升溫，中國在菲律賓、越南等東協成員國亦聲索主權的地區展現威脅性。峰會東道主澳洲外交部長黃英賢說，各國須共負維護該地區和平、穩定和繁榮的責任，「我們面對動搖穩定、挑釁和脅迫的行為，包括在海空不安全的舉措及具爭議地物的軍事化」。

雖然東協對南海問題的立場似乎大致確立，但預期會在閉門會談激烈討論加薩戰爭等敏感問題。法新社取得的共同聲明草稿中，可見各方對加薩衝突的意見有顯著出入，不利東協達成共識。

全球約4成穆斯林人口在東南亞，印尼、馬來西亞等東協要角是巴勒斯坦人在國際上的有力支持者。但另一方面，新加坡等其他東協成員國和以色列的外交和經濟連結較密切，也較不傾向引發爭端。

馬來西亞總理安華4日在墨爾本說，他認為呼籲加薩停火為普遍共識，峰會可能避開以巴之間具爭議性的問題，關注停火和人道救援。

為期3天的峰會也預計聚焦經濟合作。菲律賓、澳洲等國希望讓自身經濟免於受中國報復影響。菲律賓外長馬納羅向法新社說，經濟韌性為確保安全和主權的關鍵部分，為此菲方期盼很快和歐盟展開正式的自貿協定談判。

有其他東協成員國示警稱，中國須在該地區的經濟成長扮演角色，而成員國也不應捲入一切中國與美國之間的爭端。大馬總理安華說，「如果他們（指美國等國）對中國有意見，不應將其強加在我們身上」，並強調馬國對中國沒意見，有「恐中症」的是西方。

該聲明草稿也顯示，緬甸局勢惡化的相關討論也深陷於意見分歧，進展不利。

南海 東協 澳洲 菲律賓

延伸閱讀

不想被勢力左右 大馬首相：美、澳對大陸有意見 不該強加給馬來西亞

民主黨「未表態」運動延燒 賀錦麗救火：籲加薩即刻停火

澳洲著眼東南亞安全 將擴大投資強化海上行動

加薩人正在挨餓！賀錦麗罕祭重話 要求立即停火、開放更多人道物資

相關新聞

海地黑幫放出近4,000監獄囚犯：黑道老大揚言推翻總理

「太子港陷入前所未有的混亂，黑幫四處襲擊、近4,000名犯人越獄...。」長年深陷治安動盪的加勒比海國家海地，3月2日當地武裝黑幫在首都太子港襲擊監獄，釋放了約4,000名囚犯，太子港陷於嚴重混亂，海地警察工會呼籲讓太子港所有警察配備汽車或武器彈藥。此次暴亂起於2月29日，由海地最有權勢的黑幫領袖——G-9聯盟的首腦切里齊耶（Jimmy Cherizier）發動，為的是推翻總理亨利（Ariel Henry）；而在暴亂發動之際，亨利已前往肯亞商討協調聯合國安全部隊前往海地維護治安一事。

拒絕武力解決爭端！東協、澳洲峰會擬聯合聲明 「這1點」恐惹惱大陸

東南亞國協成員國及澳洲領袖4日起在墨爾本舉行特別峰會，中國大陸在南海日益強硬的姿態成為重要議題。根據法新社取得的東協-澳...

數以千計囚犯越獄！海地政府宣布西部省進入緊急狀態 太子港宵禁

海地政府今天宣布西部省（Ouest）進入緊急狀態並實施宵禁，以平息幫派襲擊海地首都太子港（Port-au-Prince）...

不想被勢力左右 大馬首相：美、澳對大陸有意見 不該強加給馬來西亞

馬來西亞首相安華今天在「東南亞國家協會-澳洲峰會」上表示，馬來西亞是獨立國家，不想被任何勢力左右，如果美國、澳洲對中國有...

馬航MH370航班消失10年 首相安華喊「樂意重啟」搜尋：若有可信證據

馬來西亞首相安華今天表示，馬來西亞航空MH370航班離奇消失案若出現「令人信服」的證據，他將「樂意重啟」搜尋作業。這番話...

今年獲普亭任命！俄國駐日大使懸缺逾1年 新任大使諾茲德列夫到任

日本與俄羅斯的關係在俄國入侵烏克蘭後明顯惡化，俄國駐日大使一職懸缺年餘後，新任大使諾茲德列夫（NikolaiNozdre...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。