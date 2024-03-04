日本人口危機嚴重 大量移工成解方

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

「因為日本育齡婦女已經太少，就算現在所有已婚夫婦平均生三個小孩，也無法遏止人口減少的趨勢！」學者如此警告。日本政府近日公佈人口數據，新生兒數量再創歷史新低，政府為了緩解人口壓力，恐怕得無視國內的「仇外」情緒，擴大引入移工。

人口下降無法遏止

《CNN》報導，日本政府公佈2023年的新生兒數量，再度創下歷史新低，更是連續八年下降。人口危機已經成為日本最嚴峻的問題之一，造成勞動力不足、社會福利負擔擴大或經濟發展速度下滑等隱憂。

普林斯頓大學社會學和人口學教授雷莫指出，人口要維持穩定，生育率至少要達到2.1，但日本生育率至1973年全球石油危機以來，生育率就持續低於2.1。他表示，由於每年出生嬰兒數量減少，導致育齡女性數量愈來愈少，成為人口結構的問題，「就算現在日本已婚夫婦平均都生三個嬰兒，人口還是會持續下降。」

人口危機不僅限於日本，南韓2023年生育率也再度下滑，類似的狀況也出現於中國、香港、我國、還有西班牙與義大利等歐洲國家。但與許多低生育率的已開發國家不同的是，東亞地區國家相對抗拒以「移民」的方式來增加人口。

引進移工 情勢所逼

《BBC》報導，三名於外國出生的日本居民，日前就以種族歧視的名義起訴日本政府。出身於巴基斯坦、但已取得日本公民身分的札因說，儘管他在日本生活20年，在日本上學，說流利的日文，還是經常被警察盤查，他無奈說，「日本人普遍認為外國人等於罪犯」。

儘管移民在日本的接受度仍有爭議，但該國政府面對龐大的人口壓力，還是新增許多簽證的類型，並考慮讓更多技術人員無限期居留於該國。東京研究機構2022年的報告就表示，如果日本想要完成2040年的經濟成長目標，恐怕需要比現在多三倍的外籍勞工。

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