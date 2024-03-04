海地黑幫攻陷監獄 4千人逃獄軍方束手

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

海地的無政府狀態，隨著幫派攻陷監獄變得更加嚴重！海地幫派3日攻入首都監獄，並將4千位囚犯全部放出。幫派還揚言要推翻海地現任總理亨利。海地自2016年總統遭謀殺後就持續陷入混亂，雖然肯亞想派兵協助維持治安，但至今仍無下文，隨著傷亡逐漸增加，聯合國也相當擔心海地的人權繼續惡化。

幫派揚言推翻政府

根據《英國廣播公司》報導，海地幫派3日攻進首都太子港的監獄，並將監獄裡4千位囚犯通通放出，幫派領袖切里齊耶甚至希望召集全國幫派到太子港，推翻現任總理亨利的統治。目前幫派已經佔領太子港80%的領土，法國駐海地大使館呼籲法國人千萬不要到太子港旅行。海地警察公會呼籲軍隊介入，但幫派攻勢太猛，連軍隊都難以應付。

海地自從總統摩伊士於2021年遭到謀殺後，舉國就陷入無秩序、遭幫派割據的狀態，而且因為國會議員任期屆滿，但國內遲遲未舉辦選舉，海地國會目前是處於沒有議員的空轉狀態。聯合國統計，2023年海地就有超過8400人被幫派殺死，比起2022年成長超過1倍。

軍警作為有限

總理亨利近日前往肯亞首都奈洛比，討論由肯亞主導的多國計劃，肯亞先前表態願意派遣維和部隊，《巴倫周刊》提到，目前有巴哈馬、孟加拉、巴貝多、貝寧與查德等5國願意響應肯亞的行動，貝寧甚至願意派2千人前往海地，但目前尚未有外國維和部隊正式進入海地，肯亞法院也阻止政府派1500名警察前往鎮壓。

聯合國秘書長古特雷斯表示，黑幫暴力已經造成嚴重的人道危機。我國駐海地大使館也指出，武裝幫派仍續盤據於太子港，黑幫駁火爭奪地盤、綁架、持槍搶劫、搶車等暴力犯罪未減，示威抗議、焚燒輪胎及設置路障等社會擾動經常發生，海國軍警常囿於資源不足而作為有限。

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