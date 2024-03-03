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全球降雪量銳減 滑雪運動恐成絕響

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

隨著各地降雪量銳減，冬季滑雪運動恐成絕響！研究指出，因為全球暖化，各地降雪量逐漸減少，在美國滑雪季已經縮短了7天，在過去20年來，滑雪業更損失超過50億美元。不少滑雪勝地都試著用人造雪來彌補降雪量不足，但人造雪不僅相當耗水，安全性也令人堪憂。

法、奧都零積雪

2023年已經是全球有史以來最熱的一年，而2024年1、2月也創下歷年來的高溫，各地區降雪都出現劇烈變化，不僅危及冬季運動，降雪量與融雪時間的改變也影響著水源供應。

衛報》報導，新研究指出，尤其氣候變遷，高山降雪量逐年減少，美國滑雪產業在過去二十年當中，就損失超過50億美金，且美國平均滑雪季節也逐漸縮短，與50年前相比，每年能夠滑雪的日子減少了7天左右。

今年法國、奧地利等地區山脈都沒有出現積雪，更使得纜車停駛關閉；美國西半部積雪量還不到平常的一半。加拿大滑鐵盧大學科學家斯科特指出，氣候變遷已經對滑雪與旅遊產業造成明顯影響，今年冬天破紀錄的高溫已經迫使許多地區進行造雪，更改變了大多數滑雪愛好者的目的地。

人造雪耗水又危險

獨立報》報導，為了彌補天然雪的不足，許多滑雪場通常會以人造雪應急，但美國普渡大學教授奇佐指出，「人造雪更冰、更滑」；美國奧運滑雪金牌選手迪金斯也認為，在人造雪上，下坡時速超過了76公里，幾乎等於是在冰上滑，造成跌倒比例會更高。

此外，製造人造雪相當耗水，需要將近190萬公升的水，才能製作出覆蓋一公頃的人造雪。專家認為，氣候變遷使得雪變得更早融化，在春季流入溪流與河水大增，來不及保存就大量蒸發，導致夏季將更頻繁出現乾旱的狀況。

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氣候變遷 美國 降雪

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