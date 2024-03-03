快訊

立院明專案報告…海巡署、陸委會官員全撤離金門 陸家屬再留3天等續談

北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟推商品護照 掃描即知生產流程

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

歐盟商品未來都要有紀錄生產過程的護照！歐盟將推動「數位產品護照」（Digital Product Passports,DPPs），要紀錄產品的組成原料、生產歷史等資料，預計2027年開始就會逐步推廣到不同產品。專家認為，產品護照能協助消費者選擇商品，還能增加產品再利用的效益。

產品需要數位護照

富比士》指出，歐盟正推動「數位產品護照」制度，預計到2030年紡織品都會強制被要求要建立產品護照，將會採用二維碼的形式，讓民眾進行掃描，揭示包括產品來源、材料成分與可回收性等資訊，

BBC》報導，英國大學循環經濟專家特雷漢認為，歐盟祭出產品護照措施，就是希望終端的消費者能夠更完整了解商品的整體狀況，同時向製作商與經銷商施加更多壓力，最後產業能夠增加更多的「環保設計」。

歐洲每年有3千萬個床墊達到使用壽命，但大多數都是被掩埋或焚燒。床墊公司「Aquinos Bedding」就致力於使用可回收性材質來製作床墊，該企業董事馬林恩強調，隨著淨零碳排趨勢，未來將會有愈來愈多回收與拆解的需求，但回收者必須得知道床墊的成分，才能更有效率回收，這也是社會需要「數位產品護照」的理由之一。

大企業要幫小企業

服飾品牌「Nobody's Child」創辦人贊尼表示，未來民眾透過產品上二維碼就能知道產品的資訊，但每件產品的護照都會有所不同，因為就算是同款式、同尺寸的衣服，在不同供應商與工廠製作下，也會有不同的碳足跡，而數位產品護照將能如實呈現這些差異。

企業「Ivalua」專門提供供應鏈與採購技術，該企業產品總監麥卡杜指出，為了使數位產品護照能夠成功，大企業需要支持其背後的供應鏈，協助那些中小企業獲得足夠且必要的相關知識。

【更多精采內容，詳見

床墊 歐盟 護照

延伸閱讀

歐盟凍俄3000億歐元資產 「獲利」擬軍援烏 德法義籲審慎行事

歐農民抗議南美FTA 900台拖拉機包圍歐盟總部

抗議自由貿易協定…農民於歐盟總部區倒堆肥燒輪胎 與警激烈對峙

俄羅斯美女安妮秀台護照 羞喊：不要叫我外國藝人

相關新聞

日本又傳雪崩！北海道利尻山爆雪崩 多人慘遭活埋 傷亡待釐清

日本放送協會（NHK）報導，北海道利尻富士町的利尻山3日午間12點39分發生雪崩，多人慘遭活埋，目前警方已經獲報，仍在確...

日本強震後 災區政府職員加班一度逾過勞死界線

日本能登半島地震自元旦發生至今已逾兩個月，災區各地方政府多數職員1月為全力因應災情，不少人單月加班時數都超過100小時，...

法媒：法政府考慮派小型部隊駐紮烏克蘭協訓 包括傳統作戰部隊

俄羅斯RT電視台引述法國世界報（Le Monde）報導，繼法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小...

防禦中俄太空戰！日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習

日經亞洲報導，日本和南韓將加入英美德等北約成員國行列，共同參與法國2024年太空演習「AsterX 24」，因應俄羅斯和...

葡萄牙大選料結果向右傾 左翼恐結束8年執政

葡萄牙將於10日提前舉行國會選舉，誰贏誰輸還很難說，但民調顯示，中間偏右的反對派勢力占有優勢，有望結束左派社會黨（Soc...

全球降雪量銳減 滑雪運動恐成絕響

隨著各地降雪量銳減，冬季滑雪運動恐成絕響！研究指出，因為全球暖化，各地降雪量逐漸減少，在美國滑雪季已經縮短了7天，在過去20年來，滑雪業更損失超過50億美元。不少滑雪勝地都試著用人造雪來彌補降雪量不足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。