歐盟推商品護照 掃描即知生產流程

歐盟商品未來都要有紀錄生產過程的護照！歐盟將推動「數位產品護照」（Digital Product Passports,DPPs），要紀錄產品的組成原料、生產歷史等資料，預計2027年開始就會逐步推廣到不同產品。專家認為，產品護照能協助消費者選擇商品，還能增加產品再利用的效益。

產品需要數位護照

《富比士》指出，歐盟正推動「數位產品護照」制度，預計到2030年紡織品都會強制被要求要建立產品護照，將會採用二維碼的形式，讓民眾進行掃描，揭示包括產品來源、材料成分與可回收性等資訊，

《BBC》報導，英國大學循環經濟專家特雷漢認為，歐盟祭出產品護照措施，就是希望終端的消費者能夠更完整了解商品的整體狀況，同時向製作商與經銷商施加更多壓力，最後產業能夠增加更多的「環保設計」。

歐洲每年有3千萬個床墊達到使用壽命，但大多數都是被掩埋或焚燒。床墊公司「Aquinos Bedding」就致力於使用可回收性材質來製作床墊，該企業董事馬林恩強調，隨著淨零碳排趨勢，未來將會有愈來愈多回收與拆解的需求，但回收者必須得知道床墊的成分，才能更有效率回收，這也是社會需要「數位產品護照」的理由之一。

大企業要幫小企業

服飾品牌「Nobody's Child」創辦人贊尼表示，未來民眾透過產品上二維碼就能知道產品的資訊，但每件產品的護照都會有所不同，因為就算是同款式、同尺寸的衣服，在不同供應商與工廠製作下，也會有不同的碳足跡，而數位產品護照將能如實呈現這些差異。

企業「Ivalua」專門提供供應鏈與採購技術，該企業產品總監麥卡杜指出，為了使數位產品護照能夠成功，大企業需要支持其背後的供應鏈，協助那些中小企業獲得足夠且必要的相關知識。

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