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法媒：法政府考慮派小型部隊駐紮烏克蘭協訓 包括傳統作戰部隊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國世界報（Le Monde）報導，法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。美聯社
法國世界報（Le Monde）報導，法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。美聯社

俄羅斯RT電視台引述法國世界報（Le Monde）報導，繼法國總統馬克宏拋出不排除出兵助陣烏軍惹議後，法國政府考慮出動小型部隊直接駐紮烏克蘭擔任「教官」，目的是協訓烏軍並且對莫斯科形成「戰略困境」以發揮威懾作用。

世界報並未透露可能的軍事教官人數，但報導指出可能包括「傳統作戰部隊」。

之前法國特種部隊也曾在波蘭協助訓練烏克蘭士兵，以及護送軍備前往基輔，不過只會送到「烏克蘭邊境」，沒有真正踏進烏克蘭領土。

消息指出，法國希望向烏軍提供操作防空系統等「實地」培訓，「法國或其他國家士兵的存在可能可以保護烏克蘭部分地區」。

據信法國政府認為派兵駐紮烏克蘭可以對莫斯科形成「戰術困境」，從而「約束」俄軍的施襲能力，尤其在美製F-16戰機今年第二季送抵烏克蘭前更是非常重要。

截至目前，法國仍否認派兵助陣烏克蘭的說法，儘管總統馬克宏2月26日向媒體表示北約不排除未來出兵協助烏克蘭引發爭議，美國、英國、德國和義大利紛紛跳出來澄清沒有類似計畫。

莫斯科則回應北約派兵駐紮烏克蘭形同直接參戰。

法國 烏克蘭 馬克宏

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