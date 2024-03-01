雙方再掀新戰役？Meta將停止付款給媒體 澳政府揚言採取行動
臉書和Instagram母公司Meta 1日宣布，今年起使用澳洲媒體的新聞內容，將不再付費，引發激烈爭議。該國政府威脅要採取行動，雙方再掀新戰役。
英國金融時報（FT）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，他「非常憂慮」Meta此舉的衝擊。政府將依據「新聞媒體談判法規」，搜尋所有可用選項。
澳洲當局的解決方案之一，是強迫Meta就媒體付費展開仲裁，否則將面臨罰款。
澳洲新聞集團（News Corp）執行董事長米勒說，Meta運用「巨大的市場力量拒絕談判」，決定不更新合約，將衝擊澳洲小型和區域型媒體公司的生存能力。
Meta和Google 2021年敲定協議，每年要支付總額逾2億澳幣（1.3億美元）給澳洲媒體業，包括新聞集團、Nine Entertainment報社、及許多小型網站、電視廣播公司、地區報社等。
路透報導，新聞業者和澳洲政府等指稱，臉書和Google從出現在自家平台的新聞連結，不當取得廣告收益。澳洲率先立法，強迫網路巨擘需與媒體簽署授權協議。
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