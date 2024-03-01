雙方再掀新戰役？Meta將停止付款給媒體 澳政府揚言採取行動

在數位錢包擱淺後，泰國總理斯雷塔（Srettha Thavisin）為了拯救泰國經濟，正和為泰黨聯合政府大力推銷所謂的陸橋（land bridge）計畫。該計畫目的是發展南部經濟走廊（SEC）的物流基礎設施，包括兩個深海港口、相關的港口設施，以及連接港口的鐵路和公路系統，成本估計為356億美元（約1兆泰銖），預計在2030年使用。

2024-03-01 16:00