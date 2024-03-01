台灣foodpanda要賣給Uber Eats？ 德媒：協商暫時破局

匈牙利國會批准瑞典加入北約後，瑞典最快本周將成為北約第32個成員國，其標榜「全面防衛」（total defense）的國防政策也因此受到矚目。在「全面防衛」政策下，16歲到70歲的瑞典居民皆可被動員，不分男女老少，包括外國人。 瑞典的國防科技和出口在世界名列前茅。國防部長強生說，「我認為國防工業是瑞典以小博大的強項」。 人口1060萬的瑞典設計和生產自己的先進戰機紳寶「獅鷲獸」戰機（Saab Gripen），紳寶也與美國波音公司製造精密的潛艦，現在還生產用於烏克蘭戰場的陸射小直徑炸彈（Ground-Launched Small Diameter Bomb），並為美國空軍生產T-7紅鷹教練機（T-7 Red Hawk）。 瑞典的國防工業也很強，加入北約後，將大大提高北約在波羅的海和北海的嚇阻能力。瑞典的「全面防衛」有何特點？

2024-03-01 11:30