台灣foodpanda要賣給Uber Eats？ 德媒：協商暫時破局
德國經濟周刊（WirtschaftsWoche）2月29日報導，foodpanda母公司Delivery Hero商談把台灣事業出售給Uber Eats的交易，已暫時破局。
路透引述德國經濟周刊的報導說，Delivery Hero最近幾周一直在和Uber Eats討論這樁出售事宜，但Uber Eats最近取消深入談判。Delivery Hero拒絕評論這則報導。
Delivery Hero上周表示，由於各方未能對條件達成共識，已終結出售東南亞特定市場foodpanda的潛在事宜，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸及寮國。
隨著投資人對Delivery Hero現金部位的憂慮提高，Delivery Hero一直試圖分拆虧損的東南亞事業，作為轉盈並維持成長策略的一環。
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