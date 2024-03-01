坎伯會晤德外交次長 重申維持台海和平穩定重要性

美國國務院發言人米勒29日表示，副國務卿坎伯（Kurt Campbell）與德國外交部常務次長巴格（Thomas Bagger）會談時，重申支持烏克蘭對抗俄羅斯的殘酷戰爭，努力預防中東衝突擴張，以及維持台海和平穩定的重要性。

坎伯本月中旬出任副國務卿以來，接連會晤各國代表；在轉述與巴格的會談內容時，國務院相當精簡只有一段，提到兩處衝突現場以及台海。

此外，米勒轉述，坎伯29日在華府會晤南韓外交部長趙兌烈，兩人談到北韓最近挑釁的說法與行動，呼籲平壤恢復對話。

米勒說，兩人討論到俄羅斯與北韓令人擔憂的軍事合作，包含俄國運用北韓彈道飛彈對付烏克蘭，這已對區域穩定及全球禁止核武擴散構成一系列威脅。

米勒表示，他們也關切中國大陸對俄國國防工業基礎的支持，坎伯與趙兌烈均強調提供烏克蘭更多支持的重要性。