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石茂強泰國命案！涉案泰女今將首次出庭恐入獄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
捲石茂強命案的泰國涉案女子Piyanut Thammarat今將首次出庭，恐被羈押入獄。取自YT影片
捲石茂強命案的泰國涉案女子Piyanut Thammarat今將首次出庭，恐被羈押入獄。取自YT影片

台灣通緝犯石茂強25日被槍殺後棄屍泰國曼谷蘇凡納布機場附近廢棄空屋，泰國警方鎖定4台男與1泰女涉案。22歲泰國籍女嫌Piyanut Thammarat於27日在柬埔寨被捕後引渡返國，預計29日首次出庭，恐被羈押入獄。

根據《暹羅國報》報導，涉案泰國女嫌Piyanut Thammarat於27日晚間漏夜接受訊問，但整日未見親友前來探視。泰國公共電視台指出，警方耗時7個多小時問話，女嫌雖然態度配合並提供許多有用線索，但依然堅稱她沒有參與謀殺，並否認是案發當天負責開車的駕駛。

泰國警方28日同時約談涉案女嫌的2名女密友，但詳細內容不得而知。泰國調查單位目前已經向北欖府法院申請令狀，女嫌預計於29日首次上法庭，可能被依涉及謀殺等重大犯罪情節為由，要求羈押並不予保釋，若獲法官裁定，女嫌將準備入獄。

棄屍 泰國 通緝

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