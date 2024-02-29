石茂強泰國命案！涉案泰女今將首次出庭恐入獄

「人的一生當中最常被低估的美德，就是知道何時該邁向人生的下一個篇章。」美國共和黨大老——現年82歲的米奇．麥康奈（Mitch McConnell）——在2月28日宣布，將於今年11月正式卸下參議院領袖一職。麥康奈自2007年擔任參議院領袖至今逾14年，創下任期最久的歷史紀錄。儘管麥康奈沒有直接表示，卸任與自己的健康狀況有無直接關係，不過麥康奈去年曾數次在公開發言時「突然停頓良久」，引發外界對其健康亮紅燈的疑慮。另一方面，縱橫政壇多年的黨鞭卸任，當前又是川普來勢洶洶、共和黨內紛亂之時，麥康奈做為共和黨大老、又是黨內維護傳統價值的主流建制派，過去與川普之間的矛盾也再度成為檢驗其政治生涯的話題。

2024-02-29 12:57