菲律賓「一點都不能少」 小馬科斯對中表態

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）週四（2月29日）在澳洲國會發表演說，強調菲律賓絕不容許任何外國力量企圖侵佔「哪怕是1平方英寸的主權領土」；澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則提及航行自由的重要性，兩人的言論都被認為是暗指中國。

根據菲律賓政府新聞稿，小馬科斯說菲律賓「絕不屈服」，並將與澳洲等盟友共同奮戰，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

「保護南海這一關鍵的全球大動脈，對於維護區域和平、甚至我敢說是對全球和平來說，至關重要。」小馬科斯說，保持海洋自由開放、航行自由無阻，符合菲澳共同利益。

他說，面對那些動搖區域和平穩定的行徑，菲律賓如今身在「前線」抵禦；菲律賓和澳洲有必要強化合作，而國防與安全正是關鍵領域。

南海爭端是菲中衝突的主要因素，菲律賓指控中國在菲國專屬經濟區內進行侵略性的舉動。在這種狀況下，菲律賓與澳洲去年9月達成「戰略夥伴」關係，雙方去年11月首度展開在南海的聯合海空巡邏。菲澳兩國29日簽署的協議，則進一步加強海洋、網路安全等方面的合作。

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菲中再因爭議島礁起衝突

小馬科斯週三（28日）也批評了中國海軍在斯卡伯勒島礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）附近的行動，形容這「令人擔憂」。菲方稱，上週該國公務船在斯卡伯勒島礁附近進行「護漁」任務，替漁船補充燃料，期間卻遭中國海軍艦艇盯梢、干擾與阻擋，甚至有中國民兵船試圖攔截菲方公務船。

此外，據路透社週一（26日）報導，從衛星圖像可以看到斯卡伯勒島礁的潟湖入口處被裝設了新的漂浮屏障。25日，菲律賓海警隊亦釋出影像指，有2艘中國海警的充氣艇22日在該處設置障礙物；菲方稱，「可以認定那是針對菲律賓公務船而設的」。

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新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）學者斯托裡（Ian Storey）表示：「現在看到在斯卡伯勒島礁的狀況，可能是北京對於馬尼拉反彈的反擊開始。」

斯托裡認為，依據國際仲裁結果，中國妨礙菲律賓漁民的行為「完全非法」，而菲國僅僅是在「支持菲律賓漁民的合法權利」。自小馬科斯2022年6月上任以來，菲律賓持續質疑中國在該區的舉動。

北京認為幾乎整個南海的主權屬於中國，但海牙的國際仲裁法庭曾於2016年裁決，中國在南海的「九段線」主張並沒有法律基礎。中國不承認此裁決結果。

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關於「黃岩島」附近的菲中衝突，中國海警局發言人甘羽23日稱，因菲律賓公務船「不顧中方一再勸阻和警告」，中方海警船「依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離」，而這是「正當合法、理性克制」的行為。

中國外交部發言人毛寧本週亦多次重申中方一貫立場，主張「黃岩島是中國固有領土」，而菲方在南海的行為是「侵權活動」。她稱「中方不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益」。

中國官媒《環球時報》26日採訪一名軍事專家張軍社，稱小馬科斯政府完全改變了上一屆菲國政府的對華與南海政策，「在美國的慫恿支持下」，在南海對中國進行挑釁，而且「短期內不會出現回頭的跡象」。他認為，中國應「採取必要反制措施」。

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