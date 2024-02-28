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專家：北韓首枚間諜衛星「還活著」且可受操控

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
北韓去年兩度嘗試發射軍事偵察衛星失敗，11月終於將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。法新社
北韓去年兩度嘗試發射軍事偵察衛星失敗，11月終於將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。法新社

荷蘭太空專家朗布魯克（Marco Langbroek）今天表示，北韓第一枚間諜衛星「還活著」。他觀測到這枚衛星的軌道變化，儘管其能力不得而知，仍顯示北韓控制著這具太空飛行器。

路透社報導，北韓去年兩度嘗試發射軍事偵察衛星失敗，11月終於將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。

平壤當局尚未發布任何衛星拍攝到的影像，但聲稱可拍到美國白宮、五角大廈及南韓首都首爾等「目標區域」。獨立無線電追蹤器尚未偵測到來自這枚衛星的訊號。

荷蘭德爾夫特科技大學（Delft University ofTechnology）衛星專家朗布魯克在部落格文章寫道：「但現在我們可以肯定地說，這枚衛星還活著。」

朗布魯克引用美國主導的聯合太空作戰中心（Combined Space Operations Center）資料指出，這枚衛星在2月19日至24日間，將近地點，也就是衛星軌道與地球最近的距離，從488公里升高至497公里。

朗布魯克表示：「這項操作顯示萬里鏡1號還沒死，且北韓確實控制著它─之前還有人對此存疑。」

南韓國防部表示，已評估該衛星確實在軌道上，但不會對個別分析發表進一步評論。南韓國防部長申源湜26日表示，這枚衛星沒有顯示出執行其他任務或進行偵察的跡象。

北韓 太空 衛星

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