中日韓三國均備受生育率持續下降的困擾

據韓聯社報道，韓國統計廳周三（28日）發布的最新生育數據顯示，去年韓國新生兒人數同比減少7.7%，總和生育率為0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。

盡管韓國花費了數十億美元試圖扭轉導致人口持續下降的趨勢。但是，自2018年以來，韓國一直是經合組織 (OECD) 中唯一一個生育率低於1的成員國。到去年2023年已經是連續第四年生育率低於1。

韓聯社報道稱，韓國總和生育率於2015年（1.24）觸頂後連續8年呈下降趨勢，其降幅也在不斷擴大。而且韓國政府對於今年的生育率也不抱有任何樂觀期待。韓國統計廳去年推算的今年總和生育率會進一步降至0.68。

昨天（2月27日）日本厚生勞動省公布的2023年出生人口(包括外國人在內的速報值)降至75萬8631人，比上一年減少5.1%。厚生勞動省表示，日本出生人口減少的速度超過預期。日本國立社會保障與人口問題研究所判斷，如果這一趨勢持續，到2035年將跌破50萬人。

日經新聞報道指出，日本在2030年後適婚年齡的人口將急劇減少，被稱為「2030年懸崖」。據此判斷未來日本出生率下降的趨勢將難以逆轉。

報道指出，日本2023年結婚人數的速報值為48.9281萬對，比2022年減少5.9%。在非婚生子女較少的日本，婚姻人數直接關系到出生人口的變化趨勢。

今年1月17日，中國國家統計局公布的人口統計數據顯示，2023年全年中國出生人口902萬人，死亡人口1110萬人，人口減少208萬人。

此前一年，中國出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人。與2021年年末相比，總人口減少85萬人。

2022年也是中國近61年來的首次人口負增長。而2023年的人口減少數量再進一步超過2022年。

與此同時，中國出生率在2023年下降5.7%，出生率創歷史新低，平均每千人中新出生6.39人，低於2022年的6.77人。

根據聯合國專家的估測，到2050年，中國人口將減少1.09億，這比2019年的預測高出三倍多。中國60歲及以上人口從2022年的2.8004億增加到2023年的2.9697億，約佔總人口的21.1%。

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中日韓如何應對出生率降低

上周，中國智庫「育媧人口研究」發布《中國生育成本報告2024版》。報告指出在中國把一個孩子撫養到18歲花費的成本，「幾乎是全球最高的」。報告比較多國的養育成本是人均GDP的多少倍，發現澳洲是2.08倍、德國是3.64倍、美國是4.11倍，日本是4.26倍，中國則是6.3倍。

據此報告統計，中國家庭0至17歲的養育成本平均是53.8萬元人民幣，0歲至大學畢業的養育成本則平均是68萬元人民幣。

「由於生育成本過高、女性難以兼顧家庭和工作等原因，華人的平均生育意願（理想子女數）也幾乎是全世界最低的。」報告指出，育兒導致中國婦女有酬工時減少，但男性並無顯著變化。報告建議，中國「全國層面亟需盡快出台減輕育齡家庭生育成本的政策」，包含各式補貼、增建托兒所、男女平等的育產假，以及高考和學制改革等。

「養孩子和教育太費錢」以及結婚率下降是造成日本出生率下降的部分原因。日本法政大學教授小黒一正在接受日經新聞采訪時表示：「在自由意志的時代，提高結婚率很難。日本政府推行的少子化對策的內容大多是現有政策的延伸，談不上是根本性對策。」

他認為，增加出生人口最好的辦法是「提高每對夫妻生育孩子的數量」。他表示，現在每對夫妻生育孩子數量不到2人，但通過提高到3人左右，出生率將達到2左右，將一定程度上阻止出生人數減少。他還建議對於生育三胎的家庭給與1000萬日元（約合人民幣47.8萬元）的獎勵。

去年12月初，韓國保健福祉部和低生育及老齡社會委員會座談會，同專家共商低生育率問題的解決方案。韓國總統尹錫悅表示要以嚴肅的態度對待低生育問題。他表示，如果教育過度競爭體制是低生育的直接原因，就應集中力量加以糾正。

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