扯！巴黎奧運「警察維安計畫」失竊 工程師搭火車包包不翼而飛
法國巴黎警方27日晚間證實，今年巴黎奧運的維安計畫檔案失竊，工程師搭火車時，將包包放在頭頂行李架上，結果裝有1台筆電和2個USB的包包遭竊。
衛報報導，此案發生於巴黎市中心火車站「巴黎北站」（Gare du Nord），市政廳一名工程師上車後，將包包放到頭頂行李架架上，之後由於列車誤點，決定改搭其他班次，才發現包包不翼而飛。
該名工程師表示，包包裡裝有1台工作用筆電和2個USB隨身碟，裡面存有敏感資料，尤其是警方為今夏巴黎奧運制定的維安計畫。
巴黎交通警察正在進行調查，市政廳則尚未回覆媒體置評要求。
2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，屆時將部署2000名警力及3萬5000名維安人員。
巴黎曾發生大規模攻擊事件，像是2015年巴塔克蘭劇院（Bataclan）遭伊斯蘭極端份子闖入掃射，導致130人死亡。
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