快訊

黃嘉千鬆口認遭家暴 夏克立發聲明突提二二八

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

半夜「追追追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒真面目掀共鳴：就是這聲音

扯！巴黎奧運「警察維安計畫」失竊 工程師搭火車包包不翼而飛

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國巴黎警方27日晚間證實，今年巴黎奧運的維安計畫檔案失竊，工程師搭火車時，將包包放在頭頂行李架上，結果裝有1台筆電和2個USB的包包遭竊。法新社
法國巴黎警方27日晚間證實，今年巴黎奧運的維安計畫檔案失竊，工程師搭火車時，將包包放在頭頂行李架上，結果裝有1台筆電和2個USB的包包遭竊。法新社

法國巴黎警方27日晚間證實，今年巴黎奧運的維安計畫檔案失竊，工程師搭火車時，將包包放在頭頂行李架上，結果裝有1台筆電和2個USB的包包遭竊。

衛報報導，此案發生於巴黎市中心火車站「巴黎北站」（Gare du Nord），市政廳一名工程師上車後，將包包放到頭頂行李架架上，之後由於列車誤點，決定改搭其他班次，才發現包包不翼而飛。

該名工程師表示，包包裡裝有1台工作用筆電和2個USB隨身碟，裡面存有敏感資料，尤其是警方為今夏巴黎奧運制定的維安計畫。

巴黎交通警察正在進行調查，市政廳則尚未回覆媒體置評要求。

2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，屆時將部署2000名警力及3萬5000名維安人員。

巴黎曾發生大規模攻擊事件，像是2015年巴塔克蘭劇院（Bataclan）遭伊斯蘭極端份子闖入掃射，導致130人死亡。

巴黎奧運 火車站

延伸閱讀

女神變俏皮公主！JISOO蝴蝶結🎀雙辮子「想當星期三」卻萌翻上萬人　揮手笑臉沒停過根本巴黎暖陽

奧運警察維安計畫於火車失竊 巴黎急尋下落

巴黎奧運蹚塞納河「渾水」 細菌汙染恐礙游泳賽事

足球／北韓與日本女足將爭奧運門票 羽田機場戒備森嚴

相關新聞

石茂強在泰國遭槍殺！涉案泰女喊冤 稱他遭轟前連說三聲「對不起」

潛逃海外的強盜通緝犯石茂強日前在泰國遭近距離行刑式槍殺身亡，泰國警方鎖定至少5人涉案，目前全案仍在調查中。泰國媒體報導，...

扯！巴黎奧運「警察維安計畫」失竊 工程師搭火車包包不翼而飛

法國巴黎警方27日晚間證實，今年巴黎奧運的維安計畫檔案失竊，工程師搭火車時，將包包放在頭頂行李架上，結果裝有1台筆電和2...

同盟不同心？拜登警告以軍丟盟國支持 內唐亞胡駁8成多美國人相挺

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統拜登才警告以色列正在逐漸失去國際盟友支持，以色列總理內唐亞胡旋即回應超過8成美國人支...

土耳其殺女猖獗！單日7女慘遭枕邊人痛下毒手 有嫌犯不惜越獄殺妻

英國衛報報導，土耳其27日單日多達7名女性遭前、現任伴侶殺害，凸顯土耳其自2021年退出禁家暴的《伊斯坦堡公約》（Ist...

日本今排放2023年度第4波核汙水！花17天排完7800噸

日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計到3月16日前排放7800噸核處理水，也是20...

Meta祖克柏十多年首次訪韓 將與三星李在鎔、LG電子執行長會面

臉書母公司Meta執行長祖克柏27日稍晚已抵達南韓，可能會和三星電子和樂金電子（LGE）等諸多企業主管會面，預料討論人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。