快訊

金城武被傳與日本美女主播「情人節結婚」？ 經紀公司回應了

三重大樓撤離42戶…住戶徹夜難眠 憂一輩子心血毀

錯過再等4年！「229優惠整理」麥當勞.星巴克買1送1、和牛、炸豬排免費吃、樂園優惠衝一波

石茂強在泰國遭槍殺！涉案泰女喊冤 稱他遭轟前連說三聲「對不起」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
落網的泰國女嫌供稱，並未參與殺人，且聽到石茂強在被槍殺前「用中文說了3聲對不起。」取自臉書
落網的泰國女嫌供稱，並未參與殺人，且聽到石茂強在被槍殺前「用中文說了3聲對不起。」取自臉書

潛逃海外的強盜通緝犯石茂強日前在泰國遭近距離行刑式槍殺身亡，泰國警方鎖定至少5人涉案，目前全案仍在調查中。泰國媒體報導，已落網的泰國女子供稱，並未參與殺人，且聽到石茂強在被槍殺前「用中文說了3聲對不起。」

泰國媒體the thaiger報導，44歲通緝犯石茂強遭槍殺後，25日被棄置於曼谷蘇凡納布機場附近一間廢棄餐廳。泰國警方發現5人涉案，包括4名台灣男子和1名泰國女子，嫌犯棄屍後逃離泰國前往柬埔寨

泰國警方向柬埔寨當局求助，並成功逮捕其中一名嫌犯，即22歲泰國女子Piyanut Tarn Thammarat，27日從沙繳府班孔路（Ban Khlong Luek）關口返國，並前往蘇凡納布機場警局接受訊問。

Piyanut Tarn Thammarat向警方供稱，自己並未參與槍殺與棄屍，且也沒有參與台灣的生意。

她解釋，其中一名台灣男嫌、42歲的王鴻騰（WANG HUNG-TENG）是她男友。事發當天，自己就待在曼谷租屋處的3樓，她聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，隨後就聽到樓下傳出2聲槍響，但不敢下樓查看，事發後也不清楚棄屍地點。

至於為何跟著逃亡，女嫌解釋是王鴻騰要她收拾衣服準備逃往鄰國，堅稱謀殺原因不是通姦，因為她與死者沒有發生性關係，認為是在生意上起衝突，但不清楚細節。

警方指出，3名台灣男嫌仍在柬埔寨躲避追捕，1名男嫌則已離開柬埔寨返台，目前已遭聲押禁見。警方計畫與台灣當局協調，將犯嫌移交泰國。

一名泰國貨車司機也因涉嫌參與謀殺案遭警方訊問，他否認指控，稱只替犯嫌提供從曼谷到沙繳府的交通服務。

柬埔寨 棄屍 泰國

延伸閱讀

女神拐拐體驗泰國「抓鳳筋」 親揭真實感受

捲泰國槍殺案 1人返台遭聲押

捲台籍通緝犯在泰國遭槍殺案 1男回台遭檢方聲押禁見

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 1台嫌搭機逃回台…北檢偵訊中

相關新聞

石茂強在泰國遭槍殺！涉案泰女喊冤 稱他遭轟前連說三聲「對不起」

潛逃海外的強盜通緝犯石茂強日前在泰國遭近距離行刑式槍殺身亡，泰國警方鎖定至少5人涉案，目前全案仍在調查中。泰國媒體報導，...

扮和尚走私6公斤毒品！台灣男大生於日本成田機場被捕

NHK報導，一名台灣21歲男大生因涉嫌喬裝成和尚並走私重達6公斤的興奮劑，於東京成田機場入境時被捕。

回應馬克宏！克里姆林宮警告：若北約派兵到烏克蘭 必引起大戰

法國總統馬克宏26日表示，為了確保歐洲安全，必須阻止俄羅斯戰勝烏克蘭，因此不排除向烏克蘭派兵。對此，克里姆林宮27日警告...

抓到！南韓防長：北韓運6700個貨櫃、共數百萬枚砲彈給俄羅斯

南韓媒體27日引述南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）的話報導，自去年7月以來，北韓已向俄羅斯運送大約6700...

同盟不同心？拜登警告以軍丟盟國支持 內唐亞胡駁8成多美國人相挺

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統拜登才警告以色列正在逐漸失去國際盟友支持，以色列總理內唐亞胡旋即回應超過8成美國人支...

壯觀！美海岸防衛隊破獲近5噸古柯鹼 價值超過45億元

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）26日發表聲明稱，在東太平洋海域查獲近1萬1000萬磅（約4.9噸）、價值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。