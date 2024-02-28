石茂強在泰國遭槍殺！涉案泰女喊冤 稱他遭轟前連說三聲「對不起」

潛逃海外的強盜通緝犯石茂強日前在泰國遭近距離行刑式槍殺身亡，泰國警方鎖定至少5人涉案，目前全案仍在調查中。泰國媒體報導，已落網的泰國女子供稱，並未參與殺人，且聽到石茂強在被槍殺前「用中文說了3聲對不起。」

泰國媒體the thaiger報導，44歲通緝犯石茂強遭槍殺後，25日被棄置於曼谷蘇凡納布機場附近一間廢棄餐廳。泰國警方發現5人涉案，包括4名台灣男子和1名泰國女子，嫌犯棄屍後逃離泰國前往柬埔寨。

泰國警方向柬埔寨當局求助，並成功逮捕其中一名嫌犯，即22歲泰國女子Piyanut Tarn Thammarat，27日從沙繳府班孔路（Ban Khlong Luek）關口返國，並前往蘇凡納布機場警局接受訊問。

Piyanut Tarn Thammarat向警方供稱，自己並未參與槍殺與棄屍，且也沒有參與台灣的生意。

她解釋，其中一名台灣男嫌、42歲的王鴻騰（WANG HUNG-TENG）是她男友。事發當天，自己就待在曼谷租屋處的3樓，她聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，隨後就聽到樓下傳出2聲槍響，但不敢下樓查看，事發後也不清楚棄屍地點。

至於為何跟著逃亡，女嫌解釋是王鴻騰要她收拾衣服準備逃往鄰國，堅稱謀殺原因不是通姦，因為她與死者沒有發生性關係，認為是在生意上起衝突，但不清楚細節。

警方指出，3名台灣男嫌仍在柬埔寨躲避追捕，1名男嫌則已離開柬埔寨返台，目前已遭聲押禁見。警方計畫與台灣當局協調，將犯嫌移交泰國。

一名泰國貨車司機也因涉嫌參與謀殺案遭警方訊問，他否認指控，稱只替犯嫌提供從曼谷到沙繳府的交通服務。