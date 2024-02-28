抓到！南韓防長：北韓運6700個貨櫃、共數百萬枚砲彈給俄羅斯

南韓媒體27日引述南韓國防部長申源湜（Shin Won-sik）的話報導，自去年7月以來，北韓已向俄羅斯運送大約6700個貨櫃，可裝載超過300萬枚152毫米口徑砲彈，以支持莫斯科對烏克蘭的戰爭。

在26日向當地媒體舉行的簡報會上，申源湜表示，這些貨櫃可能裝載超過300萬枚152毫米砲彈，或是50萬發122毫米火箭彈。

韓聯社報導，申源湜說：「或者有可能是兩者的混合，可以說至少已經運送給俄羅斯數百萬枚砲彈。」

申源湜接著說，因為缺乏原材料和電力，數百家北韓軍火工廠僅以約30%的產能運作，但是為俄羅斯生產砲彈的工廠卻是「全速運轉」。他未詳細說明資訊來源。

俄羅斯方面則向北韓運輸約9000個貨櫃，其中以糧食為大宗，其他包含生活必需品，相關材料及零件，致使北韓糧價趨於穩定。

俄羅斯除了將持續提供北韓衛星發展技術協助外，也有消息傳出北韓向俄羅斯討教飛機、地面機動裝備技術等。