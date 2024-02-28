美施壓籲改革 巴勒斯坦總理辭職

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶廿六日宣布，他已率同全體閣員總辭。美聯社報導，巴勒斯坦自治政府可藉此改組，美國希望以哈戰爭結束後，自治政府能治理加薩。

史泰耶表示：「我想通知議會和偉大的人民，我已在上周二向阿巴斯總統口頭請辭，周一以書面形式提交。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯已接受辭呈，但要求史泰耶留任看守政府總理，直到確定接任人選。

史泰耶說，鑑於約旦河西岸、耶路撒冷和戰爭局勢前所未見地升高，以及加薩走廊發生種族滅絕，因此決定辭職。他說，下個階段和挑戰需要新政府，以及考量加薩現況的新政治安排。

巴勒斯坦自治政府二○○七年被哈瑪斯組織趕出加薩，目前統治約旦河西岸部分地區，但面臨嚴重貪腐問題。美國對自治政府主席阿巴斯施加的壓力愈來愈大，要求政府重組改革，建立能在戰後治理巴勒斯坦國的政治機構。這次史泰耶辭職，被認為是因應美國的要求邁出第一步。

儘管阿巴斯有意在以哈戰爭後治理加薩，但是自治政府不受巴人支持，以色列總理內唐亞胡也反對讓自治政府管理加薩。

阿巴斯預料將任命巴勒斯坦投資基金董事長穆斯塔法出任新總理。穆斯塔法是在美國受教育的經濟學者，曾在世界銀行和自治政府任職，與美國關係良好。