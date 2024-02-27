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印度太空計畫 4名太空人人選亮相

中央社／ 新德里27日專電

印度繼去年8月讓月球登陸器成功著陸月球南極之後，接下來將挑戰把人類送上太空。印度總理莫迪今天視察印度太空研究組織（ISRO）總部，並宣布了4名太空人人選。

這4人都是印度現役空軍軍官，先前已經到俄羅斯接受一段時間訓練，2021年回到ISRO繼續受訓，有3人將成為第一批乘國造太空梭飛上太空的印度人。

莫迪（Narendra Modi）今天到ISRO的維克藍．薩拉貝太空中心（Vikram Sarabhai Space Centre）視察，瞭解太空任務的進展。

維克藍．薩拉貝是印度「太空計畫之父」，維克藍．薩拉貝太空中心位於印度南部克勒拉省（Kerala），距首都新德里約2900公里。

莫迪在介紹這4名太空人時，形容這將是一趟「歷史性旅程」，他們將把14億印度人的壯志帶上太空。

他說，印度在過去10年間發射了大約400顆衛星，預定將於2035年擁有自己的太空站，之後印度太空人將踏上月球表面。

印度籌備中的太空任務名為「加岡揚計畫」（Gaganyaan），制定於2018年，目標以約10億800萬元美元成本，用國造太空梭把3名太空人送上400公里外的低地球軌道，停留3天。

如果任務成功，印度將成為繼美國、俄羅斯與中國之後，第4個運載人類到太空的國家。

ISRO官網並未公布送太空人上太空的時間，但印度新聞信託社（PTI）去年12月曾報導，印度希望2025年執行這個任務，之後於2035年建立自己的太空站，再於2040年讓印度太空人登陸月球。

去年8月，ISRO的月球登陸器成功著陸於月球南極，讓印度成為首個成功以登陸器著陸於月球南極的國家。

南極 印度 太空人

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