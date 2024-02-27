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澳警涉嫌殺前男友及新歡！兩人遺體找到了「被塞衝浪板袋中」
澳洲雪梨一名警員日前遭逮並被控謀殺他的前男友和其新歡，兩人失蹤數天後，澳洲警方稍早表示，已找到兩人遺體。
遭控謀殺的27歲警員拉瑪瑞-康敦（Beaumont Lamarre-Condon）仍在獄中還押候審，調查人員正在拼湊他在這對情侶失蹤後的行蹤。
新南威爾斯省警察局局長韋柏（Karen Webb）表示，「我們相信已經找到了兩具遺體」，並已通知家屬。
偵查警司杜赫蒂（Daniel Doherty）說，屍體在邦戈尼亞（Bungonia）杰拉拉路（Jerrara Road）路的一處房產中被發現，兩人被裝在兩個衝浪板袋中，上面覆蓋著岩石和碎粒殘骸。
警方指出，嫌犯多日皆拒絕配合調查，總算在27日早上透露兩具遺體位置，稱22日凌晨將屍體放置於該處。
警方指控，嫌犯涉嫌於19日殺害26歲前男友貝爾德（Jesse Baird）和其29歲新歡戴維斯（Luke Davies），並在當天晚間請來一輛白色廂型車處理屍體，犯嫌幾個月前才跟貝爾德約會。
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