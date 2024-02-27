快訊

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

《驚奇隊長》男星病逝！為什麼會得漸凍症？比植物人痛苦的漸凍人平均壽命僅3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年9月至今9次！FT：中國科考船增加對台海域侵犯 加強蒐集海戰資訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。取自X
中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。取自X

英國金融時報報導，中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資訊的能力增強。

金融時報分析衛星公司Spire Global追蹤數據指出，自去年9月至今，中國科考船對台海域侵犯行動多達9次，相比前3年每年僅2次有了顯著增加；最近一次包括無人科考船「珠海雲號」在去年11月史無前例沿台灣東部海域沿線航行。

珠海雲號擁有人工智慧控制的自主導航系統，可搭載50架無人機和自主水下載具，和中國解放軍有明確關聯。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）所長沙爾曼（Christopher Sharman）認為，「這代表中國又多了一種針對台灣全域施壓的手段。」

《聯合國海洋法公約》（UN Convention on the Law of the Sea）允許一國主張領海基線外側24海里的鄰接區，對該海域的海面及海底擁有資源權及管轄權。但中國主張對台灣享有主權，台灣無法尋求國際法保護。

中國經常利用政府和軍方下屬研究機構的船舶在爭議水域宣示主權，包括在鄰近越南和馬來西亞的南海專屬經濟區內的石油探勘點航行，中國稱對南海擁有主權。

科考船可量測水溫、鹽度和洋流以及繪製海底地圖，種種數據既可用於廣泛的科學研究，更能用於海戰。

中國已經利用科考船在靠近日本、美國太平洋領土關島和印度洋等區域進行廣泛勘測，這些地區對於美中可能海戰相當關鍵。

沙爾曼直言，「中國科考船到哪裡，中國潛艇就會到哪裡。」

沙爾曼說，如果珠海雲號將來在靠近台灣附近海域完全自主航行，恐怕會引發台海局勢升級，「我可以預見中國利用科考船，用無人機群滲透鄰接區來試探台灣反應，這將會大大增加衝突發生的風險。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告分析員傅奈爾（Matthew Funaiole）談到，有些中國科考船會關閉或偽裝收發器訊號，「中國企圖混淆科學、商業和軍事航行來製造模糊空間。」

另外一艘中國科考船「大洋號」也在今年2月15日至17日出現在台灣東部附近海域。

台海 美國 馬來西亞

延伸閱讀

以色列深入空襲黎巴嫩領土 真主黨成員2死

影／南投燈會狂吸550萬人創新高 美女縣長有遺憾喊檢討

國防部：中共29日向西太平洋發射運載火箭 將經我ADIZ

期待落空…南投燈會無人機秀補件不及 最後2天表演確定喊卡

相關新聞

去年9月至今9次！FT：中國科考船增加對台海域侵犯 加強蒐集海戰資訊

英國金融時報報導，中國科考船大幅增加對台24海里線侵犯行動，企圖混淆科學和軍事航行製造模糊空間，顯示北京偵察和蒐集海戰資...

影╱德運輸機禁中國人參觀挨批歧視！空中巴士急滅火：向所有人開放

新加坡航空展2月20日至25日舉行，但卻傳出種族歧視風波。有中國民眾想登上一架德國空軍運輸機卻遭到拒絕，引發中國網友撻伐...

巴西數萬人示威挺前總統波索納洛 秀政治實力

巴西前總統波索納洛的數萬名支持者昨天下午齊聚聖保羅市商業大道包利斯塔（Av. Paulista）示威，他們身穿黃色T恤，...

傳哈瑪斯做出讓步！拜登：希望加薩3月4日前能達成停火協議

CNN報導，美國總統拜登26日表示，他希望以色列與哈瑪斯衝突能在3月4日（下周一）前達成停火協議。

盟友爆納瓦尼生前快要透過換囚獲釋 控普亭最後一刻變卦

英國BBC報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼的盟友、調查記者瑪麗亞．佩夫奇赫（Maria Pevchikh）爆料，日前在獄中猝...

瑞典將成會員國 北約秘書長：聯盟更為強大安全

匈牙利國會今天批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請，掃除瑞典入盟的最後障礙。北約秘書長史托騰柏格對此表示，北約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。