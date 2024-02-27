美國大使：我們不想生活在一個中國人佔據主導的世界

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes Overtime）近期曾前往北京採訪美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。伯恩斯在採訪中表示，擁有龐大消費群體的中國在過去幾十年間一直對美國企業充滿吸引力，但是現如今在中國做生意已經變得令人擔憂且充滿危險……中國通過盜竊知識產權和擴大反間諜法恐嚇商界，以至於一些美國公司為在華業務按下了暫停鍵。

伯恩斯在採訪中表示：「40年來，流出中國的資金首次超過來自美、日、歐、韓投資者的投資。」他分析說，中國政府對外傳遞的信息存在矛盾。一方面，中國政府表示願意繼續商業開放，希望外資企業留在中國，但是另一方面又通過了內容非常籠統的反間諜法修正案，此間又突襲檢查了數家美國在華企業。他表示，美國商界擔心，在世界其它地區完全合法且可接受的做法現在在中國可能會被指控從事間諜活動。

伯恩斯說，過去10年，中共權力不斷集中，對人民的鎮壓加劇，中國國家主席習近平推翻了許多制造了中國經濟奇跡的市場改革措施，這些成為重要的發展趨勢。

他說：「但在習近平主席的領導下，由於經濟疲軟和政府嚴厲的政策，中國去年損失了價值超過1200億美元的長期外國投資，這讓美國公司在中國的未來充滿不確定性。」

不過他也強調說，中國是世界第二大經濟體，依舊是一個巨大的市場，所以「一些美國公司離開了（中國市場），但大多數都留下來了」，「也許他們不會離開，但他們不會投資，他們不會進行重大投資，直到他們能夠準確地看出（中國）政府的走向」。

「美中關係是目前世界上最重要、最具競爭性和最危險的關係」

伯恩斯說，他對未來持謹慎態度，因為中美之間根本性的競爭和不信任正在動搖商界的信心，並將兩國關係推至半個世紀以來的最低點。

伯恩斯說：「這是美國目前在世界上最重要、最具競爭性和最危險的關係，我認為在未來十年左右還會持續如此。」

採訪伯恩斯的女記者斯塔爾（Lesley Stahl）回應說：「不過你說過，『離婚不是一個選項』。」

伯恩斯回答說：「是的。我們兩國必須共同生活。我認為，這是美中關係中最大的緊張局勢。中國是我們最重要的競爭對手，同時，中國也是我們的第三大貿易伙伴……這關係到美國75萬個就業崗位。中國是美國農產品的最大市場。我們所有出口農產品的五分之一都運往中國。去年這一數字為409億美元。」

他補充說：「有些人說：『好吧，我們與中國的競爭如此激烈，我們應該結束經濟關係。』 那麼，這樣做的後果將是75萬個美國家庭將無法解決晚餐問題。因此，這使得我的工作中的平衡變得異常困難。」

女記者斯塔爾說：「你正如同走鋼絲。」

伯恩斯回應說：「我們在這裡有相互競爭的利益，平衡這些利益是美中關係的現實。我們要競爭。我們必須負責任地競爭並維護兩國間的和平。但我們也必須參與其中。」

「我們不想生活在一個中國人佔主導地位的世界」

在談到去年「間諜氣球」事件過後宛若過山車般的美中關係時，伯恩斯說：「我認為中國最終希望超越美國，成為主導全球的國家。我們不希望這種情況發生。我們不想生活在一個中國人佔主導地位的世界。」

伯恩斯補充說，將現如今和上世紀的冷戰相比，區別就在於：「蘇聯擁有強大的軍事力量和核武器。但蘇聯的經濟非常疲弱，根本無法與我們競爭。可是中國的經濟非常強勁。我們面對的是一個對手，一個比20世紀40年代、50年代、60年代、70年代和80年代的蘇聯還要強大的競爭對手……中國。」

記者問伯恩斯，如果現在也是一場冷戰，那麼他覺得這是怎樣的一場冷戰。伯恩斯回答說：「這是一場思想的競爭，一場思想的鬥爭。我們的理念是美國關於民主社會和人類自由的偉大理念，而中國則認為共產主義國家比民主國家更強大。我們不相信這一點。因此，這裡存在著一場關於誰的思想應該引領世界的爭論。我們相信，答案是美國的思想。」

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