伊朗逮捕百名基督徒 發送聖經成箭靶

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

伊朗漠視宗教保護！根據宗教團體公布最新報告，去年共有超過150名基督徒在伊朗遭到逮捕，其中還有人無罪卻被關。宗教團體呼籲英國應該為伊朗少數的宗教信徒挺身而出。

有人多次被逮捕

據《今日基督教》報導，過去多次被捕的納里曼普爾(Narimanpour)，在去年聖誕夜又被捕，他是在2023年被逮捕的166名基督徒之一，根據宗教團體Article18、敞開的門(Open Doors)、Middle East Concern與全球基督教團結聯盟(CSW)指出，還有103人被拘留、22人被判刑以及21人遭到監禁。

CSW執行長湯瑪斯(Mervyn Thomas)表示，「伊朗聲稱確保所有人的宗教或信仰自由，但從這份報告所示，這純屬胡說。」曾與妻子被關、所服務的教堂最後仍被勒令關閉的法爾哈德(Farhad Sabokrooh)則說，「我懇求大家追究這個政權的責任。」

聯合國宗教或信仰自由特別報告員娜齊拉說，「『真正』的罪是你當了基督徒、是你在家庭教會與其他基督徒聚會，或是你改變了信仰。」

伊朗顧及國際形

基督教組織認為倡導可以發揮效果，例如2010年伊朗未執行死刑，是由於國際壓力。一位伊朗法官曾透露，該國民法之所以沒有「脫離宗教」的規定條款，主要原因是伊朗顧及在全球的地位。Article18研究人員曼蘇爾(Mansour Borji)說，「伊朗確實關心國際形象，他們不希望出現負面宣傳。」

雖然伊朗在2023年曾特赦幾位基督徒，但多數是已經接近服刑期滿，其他趨勢也顯示，在伊朗發送《聖經》也是特別敏感行為，因為被逮捕的人中有三分之一擁有多本《聖經》。

伊朗基督徒湧入英國

據《教會時報》報導，根據英國內政部的數據，2016年6月至2022年期間，在英國申請庇護的外國人，以伊朗人最多，截至2023年6月的一年內，申請庇護伊朗人佔第三多，人數為7776人。由於伊朗人參加禮拜人數增加，2019年英國教會批准在聖餐禮過程中，額外提供波斯語翻譯服務。

這次報告並指出，在土耳其超過1.5萬名尋求庇護的伊朗人當中，基督徒佔了「相當大的比例」。

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