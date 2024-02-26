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不幹最大！南韓醫界罷工邁第7天 逾1萬實習醫生辭職、9006人罷工

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓預計2025學年度擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，大批實習和住院醫師發起罷工進入第7天，南韓保健福祉部稍早證實，目前有超過10,000名實習醫生辭職和9,006人罷工。美聯社
南韓預計2025學年度擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，大批實習和住院醫師發起罷工進入第7天，南韓保健福祉部稍早證實，目前有超過10,000名實習醫生辭職和9,006人罷工。美聯社

韓聯社報導，南韓預計2025學年度擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，大批實習和住院醫師發起罷工進入第7天，南韓保健福祉部稍早證實，目前有超過10,000名實習醫生辭職和9,006名實習醫生罷工。

韓國日前宣布2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加65％，每年增加約2000人，掀起醫界抗議而發起集體罷工和請辭行動。

眼見醫療人力嚴重吃緊，起初堅決不讓步的南韓政府26日態度放軟，內政部長李相民（Lee Sang-min）表示只要實習醫生在月底29日前返回工作崗位便既往不咎。人

由於實習醫生集體罷工，首爾五大主要醫院手術量減少達50％，使患者相當不便。

李相民表示，「面對越來越嚴重的醫療人力不足問題，我最後一次呼籲……只要醫師返回醫院工作，政府便不會追究責任。」

醫界普遍認為政府改革忽視真正的問題出在國民健保財政激勵措施不當，而主導本次罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）則聲明，除非解決「醫療服務工資低和濫訴等基本問題」，否則增加醫師總數無濟於事。

實習 罷工 醫師

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