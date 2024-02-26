黃岩島海域 陸海警再驅菲船

菲律賓海防隊廿五日指控，一艘公務船桑代拿篤號（前譯拿篤聖戴號）廿二日到南海黃岩島（我稱民主礁；菲稱馬辛洛克灘）周邊海域對其漁民補給燃料時，遭一艘中國大陸海警船和其他三艘大陸船隻企圖阻擋。這已是該海域近兩周第二起這類疑雲案，雙方依然各說各話。

據法新社引述菲方說法報導，其中三艘大陸船一度距離桑代拿篤號船頭一百公尺內，整起事件並牽涉尾隨與船舶轉發器干擾等危險操作。菲律賓海防隊南海問題發言人塔瑞耶拉說，桑代拿篤號船長以「傑出」駕船技術避開中方阻撓。

中共黨媒環球時報廿四日在社群媒體指稱，桑代拿篤號非法侵入黃岩島近海，中國海警予以驅離。

菲律賓十七日另指控其另一艘漁業與水產資源局（ＢＦＡＲ）公務船坦布洛特達圖號十五及十六日在黃岩島附近運補漁民時，遭大陸船以「危險」操作方式一再阻攔。

菲律賓聲稱，坦布洛特達圖號欲為漁民補給糧食和燃料時，遭一艘中共海軍艦艇、數艘中共海警船和其他大陸船尾隨。坦布洛特達圖號與中國海警船數次互發無線電警告，指控對方侵入領海。

大陸二○一二年從菲律賓手中實效控制黃岩島後，該島礁淪為兩國引爆點之一，兩國均聲索其主權。