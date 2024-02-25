菲律賓譴責中國再次攔截菲船只

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊表示，2月22日，菲律賓漁業和水產資源局桑代拿督號（BRP Datu Sanday）在斯卡伯勒淺灘（中稱黃岩島）附近向漁民提供燃料時遭到一艘中國海警船和另外三艘中國船只的騷擾。四艘中國船只中的三艘來到距離桑代拿督號船頭100米以內的地方。菲方報告還列出中國船只做出跟蹤、干擾船只應答器等"危險動作"。

菲律賓海岸警衛隊南海問題發言人傑伊·塔裡拉准將（Jay Tarriela）表示，桑代拿督號的船長仍表現出了出色的航海技術，並成功避開了攔截企圖。

北京方面就該事件有不同版本的表述。中國海警局新聞發言人甘羽表示，2月22日至23日，菲律賓漁業和水產資源局3002船不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域。中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲船采取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法、理性克制。該發言人還指責菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關系基本准則。中國海警依法在中國管轄海域開展維權執法活動一以貫之，堅決維護國家主權和海洋權益。

中菲海上爭端加劇

近幾個月來，中菲海上爭端明顯加劇，兩國船只發生多起相撞事件。上周，菲律賓的桑代拿督號（3002船）在斯卡伯勒淺灘（中稱黃岩島）附近水域也遭到中方船只的攔截。

中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南也聲稱擁有南中國海部分海域的主權。2016年，海牙國際仲裁法院宣布，中國對九段線範圍內的資源擁有"歷史性權利"的主張並無法律基礎，違反了《聯合國海洋法公約》。此外，海牙國際仲裁法院認為，天然狀態下的黃岩島、美濟礁、仁愛礁和渚碧礁只是低潮高地，不能產生領海、專屬經濟區或界定大陸架，中國大陸在低潮高地建造人工島的行為被認為侵犯了菲律賓的主權權利。2012年，中國奪取了黃岩島的控制權。 據馬尼拉稱，此後，北京派出巡邏艇前往該地區，阻止菲律賓漁船進入魚類豐富的該水域。

德國也對中國提出批評

德國外交部長貝爾博克今年1月訪問菲律賓期間，批評了中國海警船在南中國海的行為，包括使用激光和水炮等。她說，中國海警在那裡的危險行動侵犯了菲律賓及其他鄰國的權利和經濟發展機會，威脅自由航行，引發歐洲的關切。全球三分之一的海上貿易經過南中國海。

（法新社等）

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