快訊

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓53分 中華隊吞連敗還傷林正

一張圖看天氣！明凌晨最低溫北部下探11度 周三回暖「這天又轉濕冷」

2歲女童感冒抽搐、雙眼上吊送醫 醫師：嚴重與否看「這兩點」

盼規模擴大一倍以上 澳洲宣布：將斥2292億建立二戰以來最大水面艦隊

德國之聲／ 德國之聲
澳大利亞將把其現有的戰備艦隊從11艘增加到26艘，同時增加25艘小型戰艦，保護海上民事安全。澳大利亞國防部長理馬爾斯（Richard Marles）表示：「這是自第二次世界大戰結束以來我們擁有的最大艦隊」。法新社
澳大利亞將把其現有的戰備艦隊從11艘增加到26艘，同時增加25艘小型戰艦，保護海上民事安全。澳大利亞國防部長理馬爾斯（Richard Marles）表示：「這是自第二次世界大戰結束以來我們擁有的最大艦隊」。法新社

澳大利亞本周宣布，將在未來十年內斥資111億澳元（約新台幣2292億元）將澳大利亞皇家海軍水面作戰艦隊的規模擴大一倍以上。

根據該計劃，澳大利亞將把其現有的戰備艦隊從11艘增加到26艘，同時增加25艘小型戰艦，保護海上民事安全。澳大利亞國防部長理馬爾斯（Richard Marles）表示：「這是自第二次世界大戰結束以來我們擁有的最大艦隊」。

對中國和俄羅斯的擔憂

多年來，堪培拉一直尋求加強其海軍防御能力，以應對中國和俄羅斯的大規模軍力提升。

澳大利亞2023年戰略審查報告稱，美國和中國之間的競爭決定了太平洋地區的局勢存在「潛在沖突」。

馬爾斯說：「至關重要的是，我們要明白，展望未來，在一個不確定的大國競爭的世界中，我們在2030年代中期將擁有與現在截然不同的能力」。他還表示，「這就是我們正在規劃的，也是我們正在建設的未來」。

2021年，澳大利亞宣布計劃購買至少三艘美國設計的核動力潛艇，作為本國與英美簽署的AUKUS安全條約的一部分。

大幅提高國防開支

根據這項海軍計劃，澳大利亞水面艦隊將擴展為擁有6艘獵人級護衛艦、11艘通用護衛艦、3艘空戰驅逐艦和6艘無需船員的先進水面艦隊。根據該計劃，到2030年代中期，澳大利亞將把國防開支佔國內生產總值的比例從目前預期的2.1%提高到2.4%。

馬爾斯說：「我們現在做出的這項決定將大幅增加國防開支——鑑於我國面臨的戰略形勢的復雜性，這是必要的」。

部分艦艇將在南部城市阿德萊德建造，確保提供3000多個就業崗位。但其他艦艇將采用美國的設計，還有一種尚未確定的設計將來自西班牙、德國、韓國或日本。

（法新社、路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

AUKUS 海軍 澳洲

延伸閱讀

加強對台施壓？陸海警今巡查金門海域「派出艦艇曝」 原共軍護衛艦也現身

海虎潛艦事故3失蹤 馬文君：安全勾竟是大賣場買的

旅客可跨境積點 台灣大揪團國際電信業共組獎勵聯盟

歐盟批准紅海派遣海軍使命 德國預計派遣黑森艦

相關新聞

業界看法分歧…南韓醫師大規模罷工 政府加快司法行動

南韓住院醫師為抗議醫學院增招政策大規模罷工，政府為此加快相關司法處置，並著手盤點增招需求；而對這次以年輕醫師為主的罷工行...

盼規模擴大一倍以上 澳洲宣布：將斥2292億建立二戰以來最大水面艦隊

澳大利亞本周宣布，將在未來十年內斥資111億澳元（約新台幣2292億元）將澳大利亞皇家海軍水面作戰艦隊的規模擴大一倍以上。

澳洲野火夷平房屋 總理艾班尼斯承諾提供一切所需支援

澳洲總理艾班尼斯今天承諾提供維多利亞州一切所需的支援，以協助當地應對持續數天野火將房屋夷為平地的緊急情況。維州當局示警，...

軍演或入侵？美國如何判定陸對台意圖 專家曝AI等科技能幫上忙

中國在外交和軍事層面加強施壓台灣，令美國官員及其盟友擔心北京企圖武力奪台。究竟美軍該如何判定中國並非發起軍演再次挑釁而是...

川普自比為遭司法迫害的黑人和納瓦尼 選民會埋單嗎？

美國前總統川普24日在南卡羅來納州的共和黨總統提名初選再度擊敗僅存的對手、南卡州前州長海理（Nikki Haley），川普在投票前夕聲稱，黑人選民喜歡他，因為他與他們一樣遭到司法的不公平對待，川普還自比是俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），說自己是「政治異議分子」，遭到司法和政治迫害。川普自比黑人和納瓦尼，究竟選民會不會埋單呢？

白俄羅斯舉行國會選舉 總統魯卡申柯投票後稱2025年再拚連任

白俄羅斯舉行國會選舉之際，白俄羅斯通訊社（BelTA）今天報導，總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。