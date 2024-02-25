盼規模擴大一倍以上 澳洲宣布：將斥2292億建立二戰以來最大水面艦隊

澳大利亞本周宣布，將在未來十年內斥資111億澳元（約新台幣2292億元）將澳大利亞皇家海軍水面作戰艦隊的規模擴大一倍以上。

根據該計劃，澳大利亞將把其現有的戰備艦隊從11艘增加到26艘，同時增加25艘小型戰艦，保護海上民事安全。澳大利亞國防部長理馬爾斯（Richard Marles）表示：「這是自第二次世界大戰結束以來我們擁有的最大艦隊」。

對中國和俄羅斯的擔憂

多年來，堪培拉一直尋求加強其海軍防御能力，以應對中國和俄羅斯的大規模軍力提升。

澳大利亞2023年戰略審查報告稱，美國和中國之間的競爭決定了太平洋地區的局勢存在「潛在沖突」。

馬爾斯說：「至關重要的是，我們要明白，展望未來，在一個不確定的大國競爭的世界中，我們在2030年代中期將擁有與現在截然不同的能力」。他還表示，「這就是我們正在規劃的，也是我們正在建設的未來」。

2021年，澳大利亞宣布計劃購買至少三艘美國設計的核動力潛艇，作為本國與英美簽署的AUKUS安全條約的一部分。

大幅提高國防開支

根據這項海軍計劃，澳大利亞水面艦隊將擴展為擁有6艘獵人級護衛艦、11艘通用護衛艦、3艘空戰驅逐艦和6艘無需船員的先進水面艦隊。根據該計劃，到2030年代中期，澳大利亞將把國防開支佔國內生產總值的比例從目前預期的2.1%提高到2.4%。

馬爾斯說：「我們現在做出的這項決定將大幅增加國防開支——鑑於我國面臨的戰略形勢的復雜性，這是必要的」。

部分艦艇將在南部城市阿德萊德建造，確保提供3000多個就業崗位。但其他艦艇將采用美國的設計，還有一種尚未確定的設計將來自西班牙、德國、韓國或日本。

（法新社、路透社）

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