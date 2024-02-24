美日韓外長 重申台海和平重要性

美日與南韓外長廿二日在巴西廿國集團（Ｇ２０）外長會議場邊舉行約一小時三方會談，商討北韓持續研發核飛彈、俄羅斯和北韓軍事合作、俄國侵烏及加薩走廊情勢等廣泛議題，三人一致認為台海和平穩定重要，並將致力實現自由開放印太。

美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子及南韓外長趙兌烈在里約熱內盧晤談。美國國務院發言人米勒說，三人談到自去年八月美日南韓領袖歷史性大衛營高峰會以來，三國合作獲得的重大進展，除制度化三方合作和進一步緊密協調，亦重申亟需讓加薩衝突全部人質獲釋，並增加人道援助巴勒斯坦平民。

上、布兩人在會談一開始就強調，三國戰略合作空前重要，確認將加強包括三方安全合作在內的嚇阻及因應能力。這是自去年美國舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊以來，三國外長再次會談。

我外交部廿三日對此表示，歡迎與感謝三國外長會談討論致力維持台海和平穩定，台海及區域和平穩定重要已是國際高度共識。

另一方面，為期兩天的Ｇ２０外長會議廿二日閉幕，會中針對以巴衝突，成員國普遍支持「兩國方案」。法新社報導，這加大以色列接受讓巴勒斯坦建國的壓力。