菲船擅闖黃岩島？中菲各執一詞

中國大陸海警局通報，廿二日依法驅離闖入黃岩島（台灣稱民主礁）近海的菲律賓漁業與水產資源局（ＢＦＡＲ）「３○○２船」。路透同日引述菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉報導，中方前述說法不正確，３○○２船並未非法闖入中國水域。

塔瑞耶拉廿二日向記者說，中國海警局相關聲明不正確。３○○２船「拿篤聖戴號」持續巡邏，正積極確保該地區內菲律賓漁民安全。塔瑞耶拉並在社群媒體Ｘ寫道，部分媒體朋友就在這艘船上，他們對該船完成任務的報導，將證實菲方相關聲明正確。

路透報導指出，黃岩島在菲律賓專屬經濟區內，中菲雙方均聲索其領土主權，使它成為亞洲最主要海事爭議之一和引爆點。

香港南華早報報導，中國海警局相關聲明未詳述此事細節。拿篤聖戴號過去用來從事運補南海爭端島礁任務，其中包括黃岩島。十二月有三艘菲律賓公務船涉及和中國海警船的一次對峙，該船就是其中之一。當時菲方指控中方射水砲妨礙正對黃岩島附近卅多艘菲律賓漁船運補燃料及食物的菲律賓公船。

菲律賓政府上周宣布，其海防隊及ＢＦＡＲ船舶將自二月起派往黃岩島，以維護菲律賓漁民的權利與安全。而中國海警局一月才聲稱，曾驅離四名非法進入黃岩島水域活動的菲律賓人。

美國之音廿一日報導，北京目前對馬尼拉「暫讓三分」。中國海警船上周公布影片顯示，中菲船艦大多相距甚遠，和幾個月前對菲律賓補給船發射水砲畫面形成鮮明對比。

中國不久前還罕見放行菲律賓一架小飛機對仁愛礁故意擱淺的菲律賓軍艦馬德雷山號人員空投補給。北京長久以來一再要求馬尼拉將該艦拖走，並封鎖仁愛礁近海，但最近多次改為「即時跟監掌握」。

繼上周舉行海上聯演不到一周後，美菲十九日又進行空軍聯合空中巡航，還是美國首次派其戰略轟炸機在南海與菲律賓聯合空中巡邏。而針對這一連串中國可能視為嚴重挑釁的行為，中國除聲明譴責，尚未見到共軍有任何動作。美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特說，暫時維持幾月低調，並不改變中國整體安全局勢。今年還是美國總統大選年，北京不願在此時引發華府更多抨擊。

另一方面，據南早廿二日報導，就馬尼拉指控中國漁民在黃岩島海域用氰化物刻意破壞菲律賓漁民傳統漁場，菲律賓總統馬可仕宣稱，若掌握足夠證據將採法律行動向任何國際仲裁機構提告。中國外交部發言人毛寧十九日則駁斥此說法純屬無中生有、憑空捏造。