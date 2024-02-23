美亞太助卿：陸破壞南海國際秩序

美國國務院亞太助卿康達廿一日說，中國受益於國際秩序，卻經常以行動破壞這些原則，在南海推動威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張，也在經濟領域破壞國際秩序並實施跨國鎮壓。

根據美國之音報導，康達在華府智庫大西洋理事會一場「中國在全球南方」研討會上引述國務卿布林肯的話指出，中國是唯一一個有意願重塑國際秩序，且愈來愈有經濟、外交與科技能力實現這一目標的國家。

他說，中國受益於國際秩序提供的穩定與機會，卻經常採取破壞這些原則的行動。中國在南海破壞這些原則，推進威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張；在經濟領域破壞這些原則，對不願迎合北京喜好、做出主權決定的國家實施貿易限制。

中國也在破壞美國後院，實施跨國鎮壓行動，騷擾、監視與恐嚇世界各地的個人，其中也包括美國公民，「過去十年，中華人民共和國對內變得更加專制，對外變得更加挑釁。」

對於中國近幾年來提出「全球發展倡議」、「全球安全倡議」與「全球文明倡議」，並以一帶一路倡議作為執行平台，康達抨擊，這些舉措背離國際體系的許多核心原則。

他說，「全球安全倡議」將大國的安全利益置於小國之上，使得聯合國憲章賦予的小國集體防禦權失去合法性；「全球文明倡議」將人權重新定義為西方人享有的特權，而不是所有人享有的普遍權利；在「全球發展倡議」下，中國的項目往往未能達到環保及債務可持續等重要標準。

康達也說，雖然美中關係處於激烈戰略競爭，但美國致力於負責任地管理這場競爭，以免陷入誤判或衝突。雙方利益一致且有必要處，美國始終願意與中國合作。在美國總統拜登與中國國家主席習近平去年十一月在加州舉行峰會後，美中在氣候與禁毒等跨國挑戰方面的合作正體現這點。

他指出，美國正與中國競爭，為發展中國家提供更好的價值主張，符合他們的利益與價值觀，並支持他們在不受脅迫的情況下，作出依循自身主張決定的能力。