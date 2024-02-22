中國養育成本 高於先進國家

在中國養育孩子大不易。研究指出，在中國，撫育孩子長大成人所付的代價遠超過歐美國家付出的成本。即使有祖父母幫忙，許多祖父母也備感壓力。

不婚、不生嚴重

據《路透社》報導，中國智庫「育媧人口研究」在21日發布報告，在中國要將一名孩子撫養至18歲，所付出的成本與人均國內生產總值(GDP)相比是6.3倍，澳洲則為2.08倍、法國2.24倍、美國4.11倍、日本則為4.26倍。養育孩子也會讓女性的工時與工資減少，男性則幾乎不變。

該機構創辦人梁建章表示，「因為目前中國的社會環境對於女性生育不友善，造成女性生育孩子的時間成本與機會成本都太高了。」

2023年，中國人口連續2年出現下滑，新生兒出生人數更只有2016年的一半，越來越多的女性因為托兒費用高、不願結婚或放棄事業而選擇不生孩子，而且當地性別歧視問題仍然明顯。

犧牲工作與休閒

女性照顧0-4歲的嬰兒，必須犧牲2,106小時的工時，少掉薪資約人民幣6.3萬元(約台幣28萬元)，有了小孩，女性薪資大約減少12-17%，身為人母之後，休閒時間也減少12.6小時。2023年，中國總生育率僅約1.0，是世界上最低之一。

據《世界報》報導，在中國，祖父母在養育孩子上同樣扮演重要角色。根據中國教育學會在2017年針對6個大城市研究發現，小孩子在上小學之前，祖父母參與8成育兒工作，上小學之後則佔60%，如果女性生完孩子後想要保住工作，祖父母是不可或缺的。

68歲的傅清雯全職照顧他們9月大的孫女，她說，「很累，我女兒和女婿住在上海，她們工作很忙，只能周末過來，平時就把孫女留給我們照顧。自從她出生以後，每天夜裡醒來時，我也必須跟著起來。」

【更多精采內容，詳見 】