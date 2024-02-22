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英王查理罹癌後首度重返工作崗位！恢復與首相蘇納克每周會面

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國王查理三世（圖右）21日下午首次重回工作崗位，並與首相蘇納克（圖左）會面。美聯社
英國王查理三世（圖右）21日下午首次重回工作崗位，並與首相蘇納克（圖左）會面。美聯社

CNN報導，英國國王查理三世日前宣布罹癌，短暫休養治療後於21日下午首次重回工作崗位，並與首相蘇納克會面。

白金漢宮月初宣布，查理國王罹患癌症，正積極接受治療並暫停履行公共活動。在休養兩周後，查理21日首度重返工作崗位，恢復和首相蘇納克（Rishi Sunak）的每周一次會面。

根據英國國家通訊社（PA）公布的照片顯示，查理身穿西裝、打著領帶，面帶微笑和蘇納克握手問候。

蘇納克向查理說，「我們和整個國家都支持你！」而查理則回應，「我收到了很多很棒的祝福，而我也為此感動到淚流滿面。」

與蘇納克會面之前，查理在王室官邸親自召開樞密院會議，包含樞密院議長在內的大臣們皆出席會議。

白金漢宮未說明查理罹患何種癌症，儘管他上個月在倫敦一家醫院進行前列腺腫大手術，但已排除前列腺癌的可能。

報導指出，預計查理將繼續每天領取裝有政府文件的紅箱，如此就能在家中處理國家文件，此外也將繼續每周會見首相，若醫生建議他盡量減少面對面接觸，將會做出替代安排。

癌症 英國國王 蘇納克

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