納瓦尼猝逝 美將對俄祭新制裁

俄烏戰爭廿四日將屆兩年，又鑒於俄羅斯反對派人士納瓦尼在獄中猝逝引發關注，美國總統拜登廿日在白宮表示，華府廿三日將對俄國宣布新一波重大制裁。白宮國家安全顧問蘇利文預告，最新制裁將為充實的包裹方案，對象包括俄國國防工業及挹注俄國對烏克蘭侵略行動的經濟收入來源。

俄國三月中旬將舉行總統選舉，俄羅斯官媒十六日發布納瓦尼死訊，當局稱其死因仍未知並扣留遺體調查。納瓦尼之死震驚全球且充滿疑點，拜登政府第一時間稱俄羅斯總統普亭要負責，克里姆林宮迄今未針對納瓦尼死亡發表評論。

美國總統拜登表示，廿三日將宣布對俄國新一波重大制裁。（美聯社）

白宮國安會戰略溝通協調官柯比說，美國尚未確認納瓦尼死因，然而最終責任在普亭。他表示，這波制裁將促使莫斯科為納瓦尼事件、為兩年來的殘暴戰爭負起責任。本月俄國對烏展開所謂「特殊軍事行動」將滿兩年，交火還在持續，美國國會也正在激辯援助烏克蘭預算的必要性。

有關西方如何強化對俄制裁，專家建議例如沒收俄國央行大多存放在歐洲的資金，或者調降七大工業國集團（Ｇ７）對俄國石油的價格上限。美聯社報導，史丹佛大學「對俄制裁國際工作小組」二月呼籲對加強制裁俄國能源市場，如將每桶六十美元的俄產油價上限降至卅美元，並完成歐盟和Ｇ７對俄產碳氫化合物的禁令。

烏軍十七日被迫宣布從烏東重要戰略城鎮阿夫迪夫卡撤退。柯比對此表示，這不是因為烏軍戰鬥意志不足，而是烏軍彈藥告罄、美國國會的不作為所致；他呼籲國會盡快通過援助烏克蘭預算。

蘇利文則表示，阿夫迪夫卡失守在在提醒各界風險之高，需要美國國會立即採取行動對抗普亭；援助烏克蘭的預算不僅支持烏國人民，也支持美國國防產業。他並表示，普亭目標不僅是征服烏克蘭，而是已威脅北約；若不阻止獨裁者，威脅就會持續，而美國和盟友要付出的代價就會愈來愈高。

美國智庫外交關係協會高級研究員、華府喬治城大學國際關係教授凱強也說，制裁手段難以影響大局，「老實說，這些制裁至今未對俄國經濟產生巨大影響」，他認為真正左右情勢的是對基輔的軍事和經濟協助。