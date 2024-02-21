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扣屍滅證？納瓦尼遺體遭扣留 母奔北極要普亭「立即歸還」
俄羅斯總統普亭政敵、反對派領袖納瓦尼日前在獄中逝世，引起全球關注，當局以調查尚未結束為由扣留納瓦尼屍體，對此，納瓦尼母親柳米拉（Lyudmila Navalnaya）呼籲普亭，「立即」歸還兒子遺體。
納瓦尼16日在獄中猝逝，俄羅斯官員19日才告知將針對納瓦尼的死因進行「化學分析」，將遺體扣留兩周時間，且始終未證實遺體下落。
BBC報導，柳米拉17日上午抵達納瓦尼生前被關押的IK-3流放地，直接向普亭發出呼籲，要求領回兒子遺體。
根據納瓦尼團隊公布的影片，一身黑服的柳米拉表示，「我已經五天沒見到他了，他們拒絕把他的遺體交給我，他們甚至沒有說他在哪裡。」
柳米拉說，「我問你，普亭，這一切都取決於你。讓我見我兒子。我要求立即釋放納瓦尼的遺體，讓我可以給他一個體面的安葬。」
納瓦尼遺孀、妻子尤莉亞（Yulia Navalnaya）也發文呼應該要求，稱「歸還納瓦尼的遺體，讓他有尊嚴地下葬，不要阻礙人們向他告別」。
尤莉亞此前聲稱，當局之所以一直扣留遺體，是為了讓神經毒劑諾維喬克的中毒痕跡消失，她希望各界與她站在一起，向那些扼殺民眾未來的人表達憤怒，並誓言自己將繼承丈夫遺志，繼續為俄羅斯的自由而奮鬥。
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