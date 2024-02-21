海地總統遇刺 枕邊人竟涉案

海地總統摩依士二○二一年七月遇刺身亡，海地司法系統耗時兩年半、歷經五位法官主導調查，十九日公布起訴書指出，在刺殺行動中身受重傷的前第一夫人瑪婷．摩依士及總理約瑟夫都涉案，瑪婷意圖取代摩依士擔任總統，在刺殺行動前曾先取走私人物品。

根據起訴書，調查法官沃塔瑞發布命令給檢察官，檢方將負責通知被告已遭起訴，下個步驟則是由審判長裁定開審日期。

二○二一年七月七日凌晨一時左右，摩依士在住所內遭槍擊死亡，妻子瑪婷身受重傷，被送往美國治療。

起訴書指出，摩依士是遭哥倫比亞人與海地警察組成的刺殺小組殺害，同行還有兩名男子假扮美國探員。暗殺事件發生前兩天，瑪婷進入海地總統府，花了大約五小時拿走她的私人物品。

摩依士遇刺兩天後，瑪婷對海地總統府秘書長說，她認為丈夫擔任總統期間，「沒有為我們做任何事」，她希望在當時總理約瑟夫協助下繼承總統職缺。

沃塔瑞指出，總統府秘書長的證詞證明瑪婷共謀刺殺摩依士。瑪婷與另外四十九人均遭到密謀暗殺罪名起訴。

起訴書說，瑪婷兩度拒絕前往法院接受法官約談，她對事件說詞出現多處矛盾，使得她的證詞無法採信。

摩依士遇刺時，現場還有總理約瑟夫與前任國家警察總監查爾斯。沃塔瑞說，摩依士遇刺前，約瑟夫及查爾斯等十名前任政府官員參與密謀，如今都被起訴。

約瑟夫則指控現任總理亨利「破壞」調查，稱亨利才是摩依士命案受益人，「亨利將海地司法系統當作武器，起訴像我這樣的政敵。這是一場典型的政變」。

摩依士遇刺後，海地幫派暴力事件激增，這起起訴料將讓海地局勢更加動盪。