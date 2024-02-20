德國聯邦議院委員會：「阿富汗使命」戰略失敗

「多國共同體--尤其是西方進行的規模最大、成本最高、犧牲最多的危機行動」以「戰略失敗」告終。--德國聯邦議院「阿富汗的教訓」研究委員會在長達338頁的中期報告毫不客氣地得出了這樣的結論。

2001年9·11事件發生後，德國作為北約成員國之一參與了美國領導的對阿富汗塔利班政權的戰爭，以及之後的駐軍行動。在至2021年7月的近20年裡，大約9.3萬名德國士兵參加了阿富汗使命，有人多次被派駐，59人在阿富汗喪生，令該行動成為二戰後德軍死亡人數最多的海外任務。

然而，隨著西方國家軍隊的撤離，塔利班2021年閃電般卷土重來，重新奪取了阿富汗政權。德國總統施泰因邁爾當時表示，德國對這個災難性結局「同樣負有責任」，時任國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也宣布，將汲取阿富汗行動的教訓，重新審視聯邦國防軍的外派任務。

2022年，聯邦議院成立了由議員和專家組成的「阿富汗的教訓」研究委員會。2月19日，該委員會呈交了中期報告。報告指責德國聯邦國防軍駐阿富汗任務的負責人在行動的准備和實施方面存在嚴重缺陷，包括目標制定得過高，外交、內政、國防、發展部等各部委缺乏協調，對阿富汗的宗教、文化、城鄉差別、權力架構等缺乏了解，低估了塔利班的影響力等等。此外，聯邦議院該委員會還認為，德國提供的資源，無論是用於民用還是軍事目的--都不充分，「聯邦國防軍的裝備和能力」不足以適應阿富汗變化的危險局勢，提供的民事緊急服務和警察方面的人力資源不足以勝任「國家建設的目標」。德國自願幫助建立阿富汗警察，但也因人數太少而受到批評。

有限的成功

不過，報告也認為，德國的阿富汗使命「部分取得成功」，尤其是阿富汗婦女和兒童在國際部隊駐扎阿富汗期間擁有了更多的權利。但考慮到行動的規模，這些民事上的成功十分有限的。該委員會同時贊揚德國「表現出自己是一個可靠的盟友，在整個行動期間是最大的部隊派遣國之一，並承擔了領導責任」。

在對阿富汗任務進行分析後，「阿富汗的教訓」研究委員會還將對今後德國的海外使命提出建議，並於明年春提交最後的總結報告。本周四，德國聯邦議院全體會議將就中期報告進行討論。

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