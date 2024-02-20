快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

歐洲重逾2噸衛星將重返大氣層 預料途中燒毀大半

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

歐洲太空總署（ESA）一顆重約2294公斤的地球觀測衛星將於本月21日重返大氣層，大部分會在途中燒毀，若干碎片可能落到地表，但據說不含有害物質，且較有可能落入海洋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲太空總署太空殘骸辦公室（Space Debris Office）與一個國際監測網絡正密切關注並追蹤地球觀測衛星ERS-2，預計它將於美東時間21日清晨6時14分（台灣晚間7時14分）重返大氣層，但有15小時的不確定時段，歐洲太空總署將在網站上即時更新資訊。

歐洲太空總署透過聲明表示：「由於這顆衛星是『自然』重返大氣層，無法人為操縱，因此不可能知道重返大氣層並開始燃燒的確切時間和地點。」

地球大氣密度和大氣牽引衛星的方式會因太陽活動而變化，而太陽活動難以預測，因此無法得知衛星重返大氣層的確切時間。隨著太陽接近11年周期中最活躍的「太陽極大期」，太陽活動也會逐漸增強。預計今年稍晚會進入太陽極大期。

太陽漸趨活躍，已導致歐洲太空總署的「風神號」（Aeolus）衛星去年7月加速重返大氣層。

歐洲太空總署表示，ERS-2衛星耗盡燃料後的重量估計約達2294公斤，和其他重返地球大氣層的太空殘骸差不多。

這顆衛星預計將在距離地表約80公里處解體，大部分碎片將在大氣層內燒毀。歐洲太空總署表示，部分碎片有可能落到地表上，但其中不含任何有害物質，且較有可能落入海洋。

ERS-2衛星於1995年4月21日升空，是當時歐洲研發及發射的同類衛星中最精密的一款。

ERS-2與另一顆相似衛星ERS-1蒐集了地球極地冰冠、海洋和陸地表面的珍貴資料，並觀察偏遠地區的洪水、地震等災難。歐洲太空總署表示，人類迄今仍在利用ERS-2蒐集的資料。

2011年，歐洲太空總署決定終止ERS-2運作，並讓它脫離軌道，以免再添一件繞行地球的太空垃圾。

ERS-2於2011年7、8月執行了66次離軌操作，同年9月任務正式告終。這些操作燒盡了剩餘燃料，也降低了高度，讓ERS-2的軌道進入慢慢盤旋接近地球並重返大氣層的軌跡。

歐洲太空總署表示，每年太空殘骸傷人的可能性不到千億分之一，大約比在家意外喪命的風險小了150萬倍。

太空 極地 衛星

延伸閱讀

群電今年獲利拚新高

在太空吃生菜不是好選擇 恐面臨潛在健康風險

日本衛星進入軌道 嘗試近距離拍攝太空垃圾

「最後一搏武器」 俄傳部署太空核武 美促中印勸阻

相關新聞

美有意援烏新型ATACMS長程飛彈 助攻遠距離打擊能力

英國衛報引述美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名未具名美國官員透露，待眾議院通過援助烏以台包裹法案，拜登...

和哈馬斯開戰的代價 以色列上季GDP萎縮近20%

以色列為了興兵哈瑪斯，去年第4季經濟遭逢極其嚴重的衰退，反映百業癱瘓，民眾撤離家園，還有數十萬預備役軍人受召投入戰場。

去年8月才投誠烏克蘭！俄羅斯飛官在西班牙遭槍殺 全身12彈孔

俄羅斯和西班牙媒體19日報導，一名去年駕駛直升機叛逃到烏克蘭的俄羅斯飛行員，上周被發現死於西班牙的一個地下停車場，屍體上...

巴西召回駐以色列大使！以巴互槓延燒 魯拉遭內唐亞胡列「不受歡迎」

紐約時報報導，巴西總統魯拉和以色列總理內唐亞胡近日為以軍屠殺加薩說隔空交火，對此以色列外交部將魯拉列為「不受歡迎人物」，...

納瓦尼猝死獄中 歐洲各國召見俄羅斯外交官

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）在獄中死亡後，歐洲多國政府今天召見俄羅斯外交官

澳洲擬增2280億國防經費 未來10年戰艦數量倍增

澳洲今天宣布未來10年主要戰艦數量倍增的計畫，國防經費預計將新增111億澳元（約新台幣2280億元），以加速打造海軍未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。