納瓦尼之死：德國主張對俄進一步制裁

德國外長貝爾博克周一（2月19日）在歐盟外長會議前表示，德國呼籲歐盟對俄羅斯採取更多制裁措施。納瓦尼的遺孀也在周一的外長會議上露面。

貝爾博克說，德國將提出對俄羅斯新的制裁建議，並希望建議能盡快得到27個歐盟成員國的同意。「我們看到俄羅斯總統如何以殘酷的暴力鎮壓那些上街示威的本國公民」，貝爾博克說，「鑑於阿列克謝‧納瓦尼之死，我們將提出新的制裁建議。」

歐盟外交政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也支持採取進一步制裁。他表示歐盟成員國將對有關責任人提出新的制裁，並補充說，「最大的責任人是普亭本人。」

周一的歐盟外長會議，原本就計劃討論歐盟對俄羅斯的13輪一攬子制裁。匈牙利目前尚未表示支持新的制裁。

納瓦尼服刑的監獄管理局上周五發表聲明表示，納瓦尼當日散步後「感到不適」並且「幾乎立即失去了意識」。監獄方面稱醫護人員採取了搶救措施，但未能奏效。

因納瓦尼之死，德國外交部周一還召見了俄羅斯駐德國大使。外交部一名發言人在新聞發布會上表示，德國明確要求俄羅斯釋放所有因政治原因被關押的人，並補充說，「令人震驚的是」，在俄羅斯，有人因獻花悼念納瓦尼而被捕。

納瓦尼的遺孀尤利婭‧納瓦爾納婭對俄羅斯總統普亭提出了直接的指控：「三天前，弗拉基米爾‧普亭殺死了我的丈夫阿列克謝‧納瓦尼」，她在一段公開視頻中說。她還指責普亭不讓家人和律師見到納瓦尼的屍體，目的是掩蓋諾維喬克神經毒劑的痕跡。

納瓦爾納婭強忍淚水表示，要繼續丈夫走過的路。「我要繼續為我們國家的自由而鬥爭」，她說，「我想要生活在一個自由的俄羅斯，我想要建設一個自由的俄羅斯。」

克里姆林宮否認與納瓦尼之死有牽連，並駁斥了普亭應對此負責的說法。

（法新社、德新社、路透社）

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