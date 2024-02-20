美中高層 維也納續談禁毒合作

美中雙邊高層會談持續推進，中國大陸國務委員兼公安部長王小洪十八日在維也納與美國國土安全部長馬約卡斯會晤。據中方發布，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤（拜習會）共識，推動兩國禁毒和執法合作，解決彼此關切問題，進行了坦誠、深入、建設性溝通。美國聲明也說，雙方針對打擊芬太尼和相關化學品及設備推進合作。

新華社報導，王小洪在會談時指出，大陸國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

王小洪並要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

據報導，雙方同意落實兩國元首重要共識，在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，為中美關係穩定發展作出貢獻。

美國國土安全部則在聲明中提到，這次會面是基於拜習會承諾，以及一月底雙方啟動反毒工作組等基礎舉行。雙方就打擊製毒化學品和生產分銷毒品的跨國犯罪集團，進行了坦誠和建設性討論，也承諾繼續進行執法合作與專家交流。

美方聲明說，兩人還討論雙邊關係中的相關領域，以及擴大兩國執法合作，保護兒童免受網路兒童性剝削和性虐待。

馬約卡斯重申，美國將捍衛本身、盟友和夥伴的利益與價值。