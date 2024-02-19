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彌補缺電甚至有餘裕出口 南非寄望迷你核電廠

中央社／ 南非普勒托利亞18日綜合外電報導

南非核能科學家希望建造新一代微型核反應爐，填補國內頻繁停電的缺口之餘，也肩負未來出口產業重任。

法新社報導，一家公司已設計出一款氣冷式的小型模組反應爐，號稱3年內可安裝於比足球場還小的廠址，並能安全無虞地為一座城市產生足夠電力。

在其他國家也有類似南非的計畫。當前世界面臨需在交通運輸、供暖乃至數據中心紛紛改走電氣化下推動未來經濟的挑戰。

不過歐洲在核能之路上出現分歧。以法國為首的部分國家押寶核能，而像德國等一些其他國家則寄望風力、太陽能等再生能源取代化石燃料，並填補停止引進俄國天然氣的缺口。

南非一段時間內仍將依賴煤炭，且由於電力供應呈現短缺，也有意押寶於拓展核能計畫。

核子物理學家、普勒托利亞私人公司Stratek Global執行長凱姆（Kelvin Kemm）等專家認為，南非在引領第4代反應爐開發方面具有獨特優勢。

凱姆在普勒托利亞郊區自家庭院接受法新社採訪時說：「我相信這樣的未來不只近在眼前，而是已經到來。」

「接下來6年內，全球會看到各種規模的核電，未來2年內許多人會改變心意，我相信南非已屬領頭羊。」

南非民用核能之旅始於1976年，當時位於開普敦（Cape Town）北邊、濱臨南大西洋海岸的柯堡（Koeberg）核電廠開始建造。如今不但廠齡達40年，裝置容量也佔國營電力公司Eskom發電量不到1/10。Eskom的發電主力仍靠燃煤。

而即使家戶裝設太陽能板和相關開發計畫如雨後春筍般湧現，從中期來看，南非仍面臨電力短缺，這裡就有中小型模組化核電廠用武之地。

柯堡有兩座法國設計的壓水反應爐（PWR），像這樣的反應爐必須建在海邊，以便每秒抽入80公噸冷水來冷卻反應爐。

但南非大部分地區乾旱，其商業中心約翰尼斯堡（Johannesburg）及能源密集型礦場和工業遠離海濱，首都普勒托利亞距離開普敦涼爽的大西洋岸，猶如羅馬到倫敦般遙遠。這些都有Stratek Global公司高溫模組化反應爐（HTMR-100）的發揮空間。

凱姆已與遠至法國、近至南非的國際業者洽談。據他表示，這些氦氣冷卻的反應爐通常6部一組、一組最多能安裝10部，為現成的蒸汽渦輪機提供動力。

南非 核能 法國

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