快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

以色列、巴西隔空交火！魯拉批以軍大屠殺 內唐亞胡反嗆小看種族滅絕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴西總統魯拉（左）先前譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，以色列總理內唐亞胡（右）反嗆魯拉小看種族滅絕的意義。取自X
巴西總統魯拉（左）先前譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，以色列總理內唐亞胡（右）反嗆魯拉小看種族滅絕的意義。取自X

英國廣播公司（BBC）報導，巴西總統魯拉先前譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，以色列總理內唐亞胡反嗆魯拉小看種族滅絕的意義。

日前出席在衣索比亞舉行的非洲聯盟（African Union）峰會時，魯拉回應以色列決議進攻加薩人避難大本營拉法一事，「加薩巴勒斯坦人民的遭遇史無前例。事實上，歷史曾經發生過，那是當希特勒決定殘殺猶太人時」。

魯拉描述以色列的軍事行動是「充分武裝的軍隊對上婦孺平民」，而非士兵之間的戰役。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列造成至少1,200人死亡，並劫持253名人質到加薩。以色列旋即展開報復行動，全面圍攻加薩釀成超過28,800人死亡，其中大多是婦孺。

對此內唐亞胡反批魯拉的言論等同於「小看納粹大屠殺，企圖傷害猶太裔人和破壞以色列自我保衛權利」，更聲明「把以色列比作納粹大屠殺和希特勒已經踩到紅線」；以色列已於19日召見巴西駐以色列大使。

希特勒治下的納粹德國在二戰期間屠殺600萬猶太裔人。

南非去年12月29日向國際法院（ International Court of Justice）控告以色列在加薩的行徑是「種族滅絕」，以色列反擊稱南非的指控歪曲現實，而國際法院也在今年裁定將推進審理。

以色列 納粹 魯拉

延伸閱讀

以色列內閣一致通過 反對國際片面承認巴勒斯坦國

嚴重阻礙「兩國方案」 歐盟外長指約旦河西岸緊張：成以巴和平重大障礙

內唐亞胡拒絕提前選舉 以色列人特拉維夫街頭抗議

內唐亞胡承諾平民安全撤離拉法 哈瑪斯估萬人將傷亡

相關新聞

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統普亭的頭號政敵、反對派領袖人物納瓦尼（Alexey Navalny）16日在獄中猝...

抗議擴招醫學系生 南韓實習醫生明罷工 保健部搶先下令不得離崗

韓聯社報導，南韓政府日前宣布擴招醫學生引發醫界不滿聲浪，首爾5大醫院實習醫師預計20日實施罷工表達抗議，對此南韓保健福祉...

以色列、巴西隔空交火！魯拉批以軍大屠殺 內唐亞胡反嗆小看種族滅絕

英國廣播公司（BBC）報導，巴西總統魯拉先前譴責以色列對加薩的軍事行動無異於納粹大屠殺，以色列總理內唐亞胡反嗆魯拉小看種...

南韓新世代仇日哈日並存 觀光電影飲食服飾全面向日靠攏

日本和南韓因二戰徵用工賠償問題，引發南韓在2019年爆發抵制日貨的NO JAPAN運動，迫使日產汽車退出南韓市場、韓籍航空公司縮減飛日航線。如今隨韓日關係回暖，南韓年輕世代認為歷史歸歷史、生活歸生活，不再讓歷史恩怨主導消費行為，一度在韓被仇視的Uniqlo等日本品牌生意蒸蒸日上，學者指出現在南韓人更珍視建立自我品味、體驗新文化，但南韓哈日潮興起，是否意味韓日敵意將永久消弭？

俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」

已故俄羅斯異議領袖納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞今天在上傳社群媒體一張兩人合照旁寫下「我愛你」

蓋拉格訪台須留意2雷點 「佐科威3.0」來臨能為印尼再造巔峰？

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：以對中鷹派聞名的美國眾議員蓋拉格本周即將率團訪台，並拜會總統當選人賴清德及立法院長韓國瑜，而台灣方面需特別注意2件事，避免捲入不必要的政爭及衝突。 看點2：印尼大選14日登場，現任國防部長普拉伯沃與總統佐科威長子吉伯朗得票數遙遙領先，幾乎確定當選正副總統。「佐科威3.0」時代來臨能為印尼經濟再造巔峰嗎？佐科威又如何精心布局其政治王朝？ 看點3：烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼遭撤換不久後，美國眾院議長又揚言擋援助，前線作戰雪上加霜。作風強硬的新任總司令能否凝聚士氣，以及最大金主美國內部分歧何時解，成烏軍續命關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。